Ayasofya için tarihi gün

AYASOFYA BAYRAMI

GELİYOR. Kalp atışlarımız artıyor, duygularımız kabarıyor, Gözlerimiz, kulaklarımız önümüzdeki 2 Temmuz ve 15 Temmuz günlerine çevrilmiş bulunuyor. 2 Temmuz 2020 günü Danıştay Ayasofya için karar verecek.

VE 15 TEMMUZ 2020 GÜNÜ

AYASOFYA CAMİYE DÖNERSE,

NE TARİHİ BİR GÜN OLACAK,

O GÜN... Bu tarihi günü yaşatacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emperyalistlerin uşağı-kuklası FETÖ darbesini Aziz Milletle beraber önlemişti.

İnşallah BİR 15 TEMMUZ'DA AYASOFYA'NIN YENİDEN CAMİ

OLMASI, EMPERYALİSTLERE

ATILACAK AZİZ MİLLETİMİZİN

TOKATI OLACAKTIR. Ne mutlu AYASOFYA BAYRAMI'NI görecek, yaşayacak tüm Müslümanlara...

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.

Sonraları Danıştay açılan davaları vicdanlara sığmayan biçimde birkaç kez reddetmişti. Danıştay'ın aldığı BİR EMSAL KARAR, KARİYE

ÖRNEĞİ olmasına rağmen, ret kararları, Aziz Milletimizin ruhunda derin yaralar açmıştı. Danıştay, Ayasofya gibi yine bir Fatih Sultan Mehmet Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine yol açan Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. 5 Kasım 2019'da 'Ayasofya için emsal' olan Kariye'nin yeniden cami olmasının önünü açan hüküm, ortada duruyor. 29 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Kariye ile ilgili Danıştay'ın tarihi kararında, Kariye Camii'nin Osmanlı döneminde özel hukuk hükümlerine göre vakfedildiği ve mazbut Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait hayrat taşınmazlardan olduğu belirtilirken, hayrat taşınmazların ise vakfın belirlediği kullanım şekli dışında bir kullanım amacına tahsis edilemeyeceğine dikkat çekilmişti. Evet. Gerçek şudur.

Ayasofya'nın camiinin müzeye çevrilmesi, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine aykırıdır. NİTEKİM, KARİYE CAMİYE DÖNMÜŞTÜR.

DANIŞTAY'IN KENDİ KARARI

EMSALDİR. BEYNİNİ BATI'YA

KİRALAYANLARA BAKMAYIN.

Beynini batıya kiralayan, içimizdeki İngilizler AYASOFYA CAMİ OLACAK diye ağlıyorlar.

Emperyalistlerin kullanışlı elemanları yine ortalıklara çıkarak, Batı'nın engellemesi için yalvarıyorlar. NE ACI.

TEK DİŞİ KALMIŞ AVRUPA'DAN

MEDET UMANLARA...

KURTUBA CAMİİSİNİ

KİLİSEYE ÇEVİRDİLER

Kurtuba Camii, İspanya'nın Cordoba şehrini yapılan ve temelini 785'da Endülüs İslam Devletinin kurucusu I. Abdurrahman'ın atmış olduğu ihtişamlı bir cami ıdı.1523 yılında Hristiyan İspanyolların işgali sonrasında kiliseye çevrildi. Kabe'den önce Müslümanların kıblesi olan MESCİDİ AKSA'NIN altını İSRAİL oydu. Siyonistler, Mescid-i Aksa altında Hazreti Süleyman mabedini aramak için yaptıkları kazılarda bir buçuk kilometre tünel açtılar. Kudüs'ün demografik yapısını da sürekli olarak Yahudiler lehine değiştirdiler. Kudüs nüfusunda Müslümanları yüzde 33,8'e indirdiler. Yahudileri 68.2'lere çıkardılar.

Batı ne yaptı? Hiçbir şey. El altından desteklediler. İsrail'in uyguladığı korkunç akıl almaz baskılar sürüyor, Hristiyan Batı kılını kıpırdatmıyor.

SONUÇ: KARİYE CAMİYE

DÖNMÜŞTÜR... KILIÇ HAKKI

OLAN AYASOFYA'NIN DA

CAMİYE DÖNMESİ HAKTIR,

HUKUKTUR, VİCDANDIR. HAZRETI

PEYGAMBERİMİZİN MÜJDESİYLE

FATİH SULTAN MEHMET

TARAFINDAN İSTANBUL'UN

FETHEDİLMESİNİN VİCDANİ

VE TARİHİ PERFEKSTİFTE

AKILLARA NAKŞEDİLMESİDİR.