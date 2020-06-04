BÜLENT ERANDAÇ
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Haçlı pusuları
EZAN üzerinden kurgulanan bir sinsi planın ardından 'ısrarla' Kürtçe şarkı dinleyen gencin öldürülmesi olarak sosyal medyada yansıtılması, hakikatın kirli bir algı operasyonuna kurban edilmek istendiğini göstermektedir. Kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik sistematik bir şekilde yürütülen karalama ve iftira kampanyaları, YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNDEN bağımsız değildir. Ardından, yabancı medya,özellikle Almanya merkezli yayınlarla, birliğimizi hedef almaktadır.
Türkiye'deki olayları kaşıyan DEUTCHE WELLE'NİN, 3 HAZİRAN YAYINI özellikle dikkat çekiyor. "TÜRKİYE'DE BİREYSEL SİLAHLANMA: ŞİDDET NEDEN ARTIYOR" başlığını atan Deutche Welle, KAOS mimarlığına soyundu.
Neymiş... Türkiye'de son dönemde şiddet olayları ciddi bir tehdit oluşturuyor muş.
Peki Türkiye'de şiddet neden artıyor, bireysel silahlanmaya ilişkin veriler ne gösteriyor? Türkiye'de 20 milyonun üzerinde silah bulunduğunu, bu silahların yüzde 90'ının ise ruhsatsız olduğunu söyleniyormuş...
Türkiye'de, 2014-2019 yıllarında 188 bin 425 olayda ateşli silah kullanılmış. Bireysel silahlanma her yıl yüzde 3,5 ila yüzde 5 arasında artıyormuş.
DW Türkçe'ye konuşan 25 ve 26.
Dönem CHP MİLLETVEKİLİ olan bir İSİM demiş ki, son dönemde ateşli silahlara yönelik düzenlemeler silah alımını teşvik ediyormuş.
PES... KONUŞANA BAKANIZ.
CHP MİLLETVEKİLİ. Dr. unvanı olan bu zat aslında şaşırtmıyor.
ALMAN DW, TÜKİYE'YE KAŞIMA MANŞETİ'in altına planlı bir haber daha yerleştiriyor.
BAŞLIĞA DİKKATLE BAKINIZ:
'TÜRKİYE'DE 2018'İN SİLAHLI ŞİDDET HARİTASI'...
SANA NE, ALMAN DEUTCHE WELLE. PSİKOLOJİK HARP TEKNİKLİ HABERLERİNİZİ YEMİYORUZ.'
Bu ülke artık o sahte haberlerinize karşı çok ama çok daha güçlü.
SONUÇ: TÜRKİYE'yi karıştırma haberi DEUTCHE WELLE'den. Konuşan kişi ise CHP MİLLETVEKİLİ. İşte Psikolojik harp teknikli haberlerin içine silahı yerleştiriyorlar. TAKSİM GEZİ kalkışmasında da bunu yapmışlardı.
DERİN ABD-AVRUPA İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ'nin, Devletimizi, kamu huzur ve güvenliğini zaafiyete uğratmalarına, yalan haberlerle ve algı operasyonlarıyla zihinlerimizi işgal edip bizi esir almasına asla müsaade edilmeyecektir.
Milletimiz üzerinde oynanmak ıstenen KAOS planlarını yeniden paçavraya çevirmeye kararlıyız.
Başta Cumhurbaşkanımız TAYYİP ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI, ülkemizin huzur ve güvenliği için AZİZ MİLLETİMİZLE el ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyecektir.
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