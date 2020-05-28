BÜLENT ERANDAÇ
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27 Mayıs cuntacıları CHP ile kol kolaydı
CHP'nin darbeler bagajı var. Ağır mı ağır. Rahmetli Adnan Menderes'in, 27 Ekim 1957 seçimlerden hemen sonra söylediği şu sözleri hatırlayalım.
"Muhterem arkadaşlar, size esefle haber vermek isterim ki, iktidara gelişimiz henüz bir ayı bulmadığı halde, bazı zaruri değişiklikleri mesele ittihaz ederek Cumhuriyet Halk Partisi, orduyu aleyhimize tahrik etmek yoluna sapmıştır.
Bizim bütün çabalarımız memleketimizde demokrasiyi perçinlemeye matuftur.
Cumhuriyet Halk Partisi, eğer başarılı bir çalışmaya girmek istiyorsa, başlarındaki iktidar hastalarını atmalıdır. Bu iktidar hastaları havayı karıştırmak istemektedirler.
Memlekette siyasi iktidarı muhtel (bozuk) göstererek, bir polemiğe, bir hücum ve taarruza geçmişlerdir." CHP'nin lideri İsmet İnönü, bir yerlerden haberler almıştı.
İnönü'nün Rahmetli Adnan Menderes'e sert, haksız saldırılarının arka planında, bir GİZLİ CUNTA'nın varlığı bulunuyordu.
9 SUBAY CUNTASI
CHP'ye gönül vermiş 9 SUBAY CUNTASI'NIN oluşmasını Yarbay Faruk Güventürk sağlamaya başladı.
Zincir büyürken,1 numara arayışına girdiler. Aralarında yaptıkları konuşmalarda,"1 Numara" olacak sim için CHP lideri İsmet İnönü'ye önermeyi düşündüler.Cunta içindeki Samet Kuşçu isimli binbaşı, dayanamadı, ihbarda bulundu.
Adnan Menderes araştırmaları başlattı. İkinci ihbar mektubu da geldi. Samet Kuşçu'nun bilmediği için isimlerini vermediği Suphi Gürsoytrak, Orhan Erkanlı, Dündar Seyhan ve Rıza Akaydın'ın adları sıralanıyordu. Asker yıpratılıyor" diye davaya karşı çıkanlar vardı. CHP de, bu kervana katılanlar arasındaydı.
Muhbir Samet Kuşçu hariç, darbeci 8 subayı savunanların arasında CHP İDARE KURULU ÜYESİ emekli kurmay albay Cemal Yıldırım'da vardı. Sonuçta, Samet Kuşcu ihbar ettiği askerler değil, sadece kendisi orduyu isyana tahrik gerekçesiyle ceza aldı. Diğerleri delil yetersizliğinden beraat etti.
Darbe üç sene sonra, 27 Mayıs 1960'ta geldi. Darbecilerin arasında Samet Kuşçu'nun isimlerini verdiği ve cunta kurma suçlamasıyla yargılanıp beraat eden subaylar da vardı!
CUNTACILAR CHP'DE
27 Mayıs darbecilerinin ve destekçilerinin İnönülü CHP ile aralarında bir ilişkinin olduğunu gösteren diğer gösterge darbeden sonra oluşturulan Kurucu Meclis'te yer alan 49'u doğrudan 125'i dolaylı CHP'li temsilcidir. 27 Mayıs sonrası CHP'den milletvekili olan darbeci Orhan Erkanlı "biz darbeyi Akis dergisi ve Ulus gazetesi okuyarak yaptık" demiştir.
Milli Birlik Komitesi üyesi Yüzbaşı Ahmet Er, "Ordu içindeki birçok subay İnönü ile irtibatlıydı. Darbeden sonra bazı Milli Birlik Komitesi üyeleri ile Afet İnan'ın evinde İnönü ile toplantı yapmışlar. "Bize iktidarı verin sizi senatör yapalım" pazarlığı olmuş.
Tabii daha sonra onlar senatör oldular" demiştir.
SONUÇ:
Özellikle 1957 seçimlerinden sonra İnönü ve CHP, darbeye zemin hazırlamaya, orduyu kışkırtmaya, kendine yakın basını ve üniversiteleri, Menderes ve Demokrat Parti'ye karşı tahrik etmeye başlamıştır. CHP çizgisindeki Ulus, Yeni Ulus, Akis ve Halkçı Gazete özellikle Başbakan Menderes'i tezyif ve tahkir ederek itibarsızlaştırmaya çalışmış, askeri kışkırtmış, kara leke '7 Mayıs darbesiyle', MİLLİ İRADE GASP EDİLMİŞTİR.
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