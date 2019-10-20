BÜLENT ERANDAÇ
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Kukla devletçik hayalcilerini çöpe attık
Başkan Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail koridorunun bir bacağını Afrin'de koparmıştı. İkinci ayağını da Tel Abyad-Resulayn'da kopardı.
Derin ABD-Avrupa kuklası PKK-YPG'nin terör devleti hülyası ve İsrail'in Orta Doğu'daki 'İkinci İsrail' projesi çöpe atılmıştır.
İsrail lobileri, derin ABD ve Avrupa aparatları sürekli kaybetmekten kaynaklanan agresiflikle, MÜSLÜMAN DÜNYA COĞRAFYASININ GÜR SESİ
LİDER TAYYİP ERDOĞAN'A saldırıyorlardı. Rezil oldular.
Dünlerde Adnan Menderes'i asan Haçlı-Siyonist zihniyet, bugün Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a kement atmak için çok uğraşıyorlardı. Müslümanların kanını emmek için projeler kurguluyorlardı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan da, her türlü baskıya, hile ve entrikaya, Batı'nın gözünün içine bakan CHP ve bileşenlerine rağmen, S-400 alıyordu, Doğu Akdeniz'i delen Fatih hamleleri gerçekleştiriyordı.
Nihayetinde Kuzey Suriye-ABD-İsrail koridorunu parçaladı.
Erdoğan, geçen hafta BM'de Müslümanlar'ın gür sesi olarak tavrını açıkça ortaya koymuştu. O gün, ezilen Müslüman dünyasının sevinç gözyaşları akmıştı. Dün gördünüz, o liderin karşısında evanjelist Hıristiyan Başkan yardımcısının acizliğini...
Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın, ZAFER İNANLARIN OLACAKTIR felsefesini nasıl hayata geçirdiğine tanık oldunuz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çok yönlü zaferi "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve TSK'nın yerdeki başarısı sayesinde operasyonun temel hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşma, yani sınırımızı teröristlerden uzaklaştırma ve güvenli bir bölge oluşturma yönünde önemli bir adım attı. Bu anlaşma bir kez daha, her türlü teröre karşı ortak eylem gerektiği ve bir terör örgütünün bir başkasına asla tercih edilmemesi gerektiğini göstermiştir" sözleriyle net biçimde ortaya koydu.
Tek dişi kalmış Avrupa yıllardır ne derdi? "Türkler savaşta kazanır, ama masada kaybeder." Yok öyle. Başkan Erdoğan-Türkiye, hem sahada hem masada kazanmayı bundan böyle beyinlere nakşetmiştir.
Oyunları bozuyoruz. Zavallı Zihniyetleri yıkıyoruz. Yaptırım tehdidine, Evanjelist, Yahudi kumpanyalarının rezil kararlarına karşın geri adım atmayan bir liderlikle yürüyen Türkiye, gelecek on yılların da olası tezgahlarına neşter attığını göstermiştir.
Evet.
Büyük Millet-Türkiye/Büyük Lider Tayyip Erdoğan/Büyük işler yapma dönemindeyiz. Bugün, NATO zincirlerini kıran, bağımsızlık bayrağını dalgalandıran, EKSEN KOYAN ÜLKE konumundayız.
ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.
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