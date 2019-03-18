BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Sessiz kalmayız
Haçlı-Siyonistler şunu çok iyi bilsinler, Zulüm karşısında Başkanımız Tayyip Erdoğan susmaz. Müslüman Türkiye sessiz kalmaz.
11 Aralık 1917'de Kudüs'e giren işgalci İngiliz ordusunun komutanı Edmund Allenby, terbiyesiz bir şekilde büyük komutan Selahaddin-i Eyyubi`nin kabrine vurarak ağzından salyalar saça saça 'Kalk Selahaddin biz yine geldik' diye bağırıyordu. Terbiyesiz, küstah İngiliz işgal komutanı Allenby'in kalk dediği büyük komutan Kudüs'e barış getiren, Hristiyanlar'ın İslam dünyasında akıttığı büyük komutan Selahaddin Eyyübi'ye bunu yapıyordu.
Kin ve nefretle konuşuyordu küstah İngiliz. Yeni Zelanda'da Müslüman kanı döken Haçlı-Siyonist katil de bir rezil Allenby örneğidir. Haçlı-Siyonistler, adaleti istemedikleri için zulüm yapıyorlar.
Adaleti bilmeyenler istemezler. Büyük Türk milleti, adaleti biliriz. Gittiğimiz yerlere adalet götürürüz. Çok rahatsız olurlar, çan sesine alışmışlar. Kudüs'ü kana bulayan Netenyahu, Yeni Zelanda katillerinin, Selahaddin Eyyübi'nin mezarına saldıranların devamıdır.
O Kudüs ki, Selahaddin Eyyubi'den bu yana gelen 7 asırlık İslam'ın adil yönetiminden çıkmış, kan gölüne döndürülmiştür. Önce İngilizler'in daha sonra ise Siyonistler'in kontrolüne geçen Kudüs, o günden bu yana kendisini azat kılacak bir Selahaddin beklerken, Müslüman dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan haykırmaktadır. Zulum karşısında Erdoğan susmaz.Müslüman Türkiye sessiz kalmaz.Yeni Zelanda katliamı karşısında TEK YÜREK OLAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE VE BAŞKANIMIZ ERDOĞAN, 'Kalk Selahaddin biz yine geldik' diye anırmaya devam edenlerin hep karşısında olacaktır.
Müslüman dünyaya dönmüş namluları kıracak, katilleri çukurlara gönderecek, SES VE NEFES TÜRKİYE'DEN çıkmaya devam edecektir. Başkan Erdoğan'ın ve Türk milletinin, Yeni Zelanda katliamı karşısında haykıran sesini Batı hayranları, beynini batıya kıralamışlar anlamaz. Erdoğan'ın, Gazze, Filistin, Arakan için bağırmasını, adeta İslam ümmeti üzerindeki ölü toprağını silkelemek için hayatını ortaya koymasını, CHP zihniyetinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hiç anlamaz.
Aynen dün olduğu gibi bugünlerde de olduğu gibi İslam ümmetinin bölük pörçük durumda oluşundan Başkan Erdoğan dertliyken, Haçlılar'ın, İslam topraklarında cirit atmasına neden acaba, CHP zihniyeti ses çıkarmaz. Milletimiz çok rahatsız olmasına karşın, Kemal Kılıçdaroğlu ağzından çıkan 'Müslüman dünyanın terörü' lafından vicdanı hiç sızlamıyor mu?
SONUÇ: Şunu Haçlı-Siyonistler bilsin ki, yaptıkları karşısında Tayyip Erdoğan susmaz. Müslüman Türkiye sessiz kalmaz. Erdoğan'ı, Peygamber sevgisi ekseninde bir araya gelmiş Türk milletinin zafer ve adalet yolunun taşlarını döşemesine kimse engel olamaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Katiller Haçlı-Siyonistler 17 Mart 2019, Pazar YENİ Zelanda'da hortlayan ırkçı saldırı, saldırganın nefreti, başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Osmanlı...
- İngiliz HSBC/Alman Deutsche Bank pusuda bekliyor 14 Mart 2019, Perşembe HSBC VE DEUTSCHE Bank, pusuda bekliyor. 10 Ağustos saldırısını ÇOK AKILLI ÖNLEMLERLE DURDURAN Başkan Tayyip Erdoğan...
- CHP bölünüyor 11 Mart 2019, Pazartesi YAPILAN ciddi-güvenilir bir kamuoyu araştırmasında, önceki seçimlerde CHP'ye oy veren seçmenlerin yeni tercihleri...
- Dört koldan saldırıya geçtiler 10 Mart 2019, Pazar 4'LÜK haçlı Siyonist odaklar-çeteler- kuklalar sardı etrafımızı. Yıllarca kuşattılar sonuç alamadılar. 31 Mart...
- Akdeniz kalkanı 06 Mart 2019, Çarşamba BAŞKAN Tayyip Erdoğan- Türkiye'nin FIRAT KALKANI ile ABD-İsrail koridorunu parçaladık. Bugünlerde, Başkan Erdoğan'ın...
- Katiller Haçlı-Siyonistler
- İngiliz HSBC/Alman Deutsche Bank pusuda bekliyor
- CHP bölünüyor
- Dört koldan saldırıya geçtiler
- Akdeniz kalkanı
- Erdoğan koşuyor, Kılıçdaroğlu sarsılıyor, Akşener eriyor
- CHP’de Bizans oyunları
- CHP’deki 10 Aralıkçılar’ın yeni planları!
- Derin Avrupa’nın eseri Millet İttifakı
- Haçlı-Siyonist plana cumhur tokadı