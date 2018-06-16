Bülent Erandaç
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CHP-HDP gizli ittifakının stratejisi
Derin ABD-Avrupa, 2013 yılında Taksim-Gezi üzerinden başlattığı kontrollü kaos uygulamalarında bir noktada aksaklık meydana geldiğini görerek, "Bu da CHP ile HDP'yi bir arada sahneye sürememe sıkıntısıydı" deyip yeni planlarını hazırladı.
CHP ile HDP'yi (PKK) aynı sahneye sürerek, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı düşman potada toplayarak BÖL-YÖNET modelini revize ettiler. 2013 sonrasında, CHP-HDP birlikteliği zaman zaman ayrı amblemler altında olsa da asla hiçbir zaman bozulmadı.
24 Haziran seçim kararı alındığında, kâr-zarar hesabı yaparak bir müddet ayrı amblemler altında olmaya karar verdiler. Şu net biçimde görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu- CHP oylarıyla HDP'ye baraj atlattırdıktan sonra, yeni Meclis'te birlikte hareket edeceklerdir. Gerçek olan şu ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Selahattin Demirtaş'ın HDP'si, iki farklı parti olarak görünen bu yapı aslında tek zihniyet olup YIKIM İŞLERİNDE bir ve beraber olmaktan kaçınmazlar. Çünkü ne zaman bir araya geleceklerini derin ABD-Avrupa çok iyi planlamaktadır. Bunun en güzel örneği 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşandı. CHP ve HDP, Erdoğan'ı seçtirmemek için aynı biçimde kampanya yaptılar. O seçim öncesi, önce Kemal Kılıçdaroğlu, sonra Selahattin Demirtaş, Amerika'ya özellikle götürüldü. Neo-Con- Siyonist beyin takımı ve CIA'nın meşhur ajanlarıyla (Graham Fuller-Henry Barkey) görüştüler. Dönünce, Demirtaş, Kobani rezaletine imza attı. Ardından, "Seni Başkan yaptırmayacağız Erdoğan" kampanyası ile HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapıldı. Bu sefer de, Selahattin Demirtaş, derin ABD-Avrupa tarafından, başkan adayı yapıldı. Kandil kan baronları da, bu kararı onayladılar. 90'lı yıllardaki SHP-HADEP (HDP) beraberliği hep sürüyor.
Özellikle gerçek yüzleri ve maksatları daha da alenileşmiş CHP-HDP yapısı, hedefini iktidar olma yerine var olanı yıkma üzerine yaptılar. Ama fırsat bulamıyorlar. Aziz millet, "Var olanı yıkma" maksatlarını iyi okuyor. Ciğerlerini biliyor.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan da dik duruyor. CHP adayı Muharrem İnce, HDPPKK eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'tan ne kadar yardım istese de başarılı olamıyor. Cumhurbaşkanlığını alamayacaklarını çok iyi bilen CHP-HDP (PKK) yaptıkları gizli ittifak ile Meclis'te daha fazla milletvekili kazanmaktan başka çare bulamıyorlar. Aziz milletimiz, 24 Haziran sonrası Meclis'te CHP-HDP ittifakıyla kurulmak istenen hatlara asla izin vermeyecektir.
Kemal Kılıçdaroğlu- Selahattin Demirtaş- Muharrem İnce ittifakını da CHP'nin Ulusalcı-Atatürkçü seçmenleri de asla içerlerine sindiremeyeceklerdir.
CHP'NİN ve HDP'nin başını çektiği ittifak "Yıkacağız" diyor. Onlar yıkadursun Tunceli yeni projelere kavuşuyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli'ye yapılan yeni projeyi sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyurdu. Tunceli'de Munzur Nehri kıyısına güney sahillerinden getirilen kumlarla plaj yapıldı. Ayrıca gondollarla tekne gezisine çıkılıyor.
MUHARREM İNCE DEĞİŞMEDİ, ROL YAPIYOR
CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni yüzyıl yönetim modelinin seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. Bir taraftan, aziz milletimizle gece-gündüz kucaklaşırken, diğer yandan 'Yeni Türkiye Devleti' şemasına son rötuşlar yapılıyor. Askeri ve sivil vesayet odaklarının prangalarını kırmış, hızlı, dinamik, bağımsız Türkiye'nin ayak sesleri Anadolu'dan geliyor.
Yeni Türkiye ufuktan yeni bir güneş olarak yükselirken, lider Erdoğan, yenilikçi modellerle ülkemizi yönetmeye hazırlanıyor. Rakibi onu yıkmaya çalışan CHP (Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce) Eskimiş. Mazide kalan fikirlerle, paradigmalarla GENÇ TÜRKİYE'Yİ idare etmekten çok uzaklar. TÜRKİYE ESKİMİŞ CHP'YE TESLİM EDİLEMEZ.
TÜRKİYE GÜCÜNÜ KEŞFETTİ
BIR Ramazan Bayramı'nı daha, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde kutlamamıza vesile olan Yüce Allah'a ne kadar dua etsek azdır.
UFKUMUZ BÜYÜK.
HEDEFLERİMİZ BÜYÜK.
LİDERİMİZ ERDOĞAN
BÜYÜK. VE... BÜYÜK
TÜRKİYE KERVANININ
DÜNYAYA YAYILMIŞ
MÜMTAZ EVLATLARININ
RAMAZAN BAYRAMI
KUTLU OLSUN.
DERİN SÖZ
"CHP, HDP, PKK, BUNLAR BERABER YOL YÜRÜYOR. YAKINDA HEPSİNİN KUYRUKLARI BİRBİRİNE DOLANACAK. Bugün Diyarbakır'dan Mardin'e, Şırnak'tan Siirt'e kayyumların yönetimlerindeki tüm belediyeler adeta tarih yazıyorlar. PKK'nın kan akıttığı musluklardan artık su akıyor su. Onların teröristlerin emriyle delik deşik edip bıraktığı sokaklar, caddeler şimdi pırıl pırıl hale geldi..." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- CHP-HDP gizli ittifakının stratejisi
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