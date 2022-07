Zıpçıktı John

ADAM kafayı yemiş, güç zehirlenmesi yaşayan bir zavallıydı. Friends of İsrael Initiative'nin kurucusuydu. İsrail'in Dostları Girişi'minin kurucusu olması ona Siyonizme Hizmet Büyük Ödülünü aldırmıştı. Çok kullanışlı bir elemandı.

İsrail Devleti'ni karşı olan her teşebbüs ile mücadele etmeye hayatını adadığını söylüyordu. Yemin ediyordu.

Amerikalıydı. Onun için her şey İsrail ve Amerika aşkınaydı. "Çıkarlarımıza uyan kalır, uymayan gider" diyordu.

Dünyaya bakın nasıl sesleniyordu.

"Birleşmiş Milletler yoktur.

Dünyada kalan tek gerçek güç ile yönetilen bir uluslararası topluluk vardır. Bu güç Amerika'dır.

Bizim çıkarlarımıza uyduğunda ve başkalarının bizimle beraber ilerlemesini sağladığımız sürece BM var. BM, ABD çalışmasını istediği zaman çalışıyor. Olması gereken de tam olarak bu çünkü tek önemli olan bizim ulusal çıkarlarımız ve bundan hoşlanmıyorsanız, üzgünüm ama gerçek bu."

Megolamanlıkta tavan yapmıştı.

En büyük sevdası "Daima savaş"dı.

Amerika'nın saldırdığı tüm ülkelerdeki kan gölünün en büyük şakşakçısı ve destekçisiydi. Silah şirketlerinden de yüklü maaş alıyordu. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Türkiye'de çatışmalar devam ederken ABD'de Fox TV'de ekrana çıktı. "Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem" dedi. "Erdoğan anayasayı yıkacaktı" diyor, FETÖ'cü darbeci alçaklara anayasayı koruma yetkisi verildiğini söyleyecek kadar şereften yoksun takılıyordu.

Bu yetkiyi kimlerin, nasıl verdiğini ise açıklamıyordu.

FETÖ teröristleri uçaklarla halkı bombalarken o aynı saatlerde Fox ekranında "Erdoğan ABD'nin dostu değil. Bizi sabote etti. Kalbimde ona karşı merhamet yok" diye böğürüyor, darbenin başarılı olacağına yürekten inanıyordu. "Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha dindar bir yöne götürmesi engellenecek" diye zafer çığlıkları atıyordu.

Peki darbe ya başarısız olursa?.. Bu ihtimale karşı derin bir ah çekiyordu.

"Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan başarıyla çıkması durumunda çok çok geniş bir baskı yaşanacak" diyor ve üzülerek ekliyordu: "Ordu ve tüm mahkemeler tasfiye edilecek." Yani, darbeyi engellersek, John'a göre kabus olacak, Ordumuz ve yargımız FETÖ'cü hainlerden arındırılacaktı.

Bu ihtimal elemanı kahrediyordu.

Yıllarca ordumuz ve yargıya maşaları sızdırmak için taa okyanus ötesinden ne mücadeleler vermişlerdi. Bir gecede senelerin yatırımı çöpe giderse ne olacaktı? İşte buna üzüntüsünü dile getiriyordu Fox TV'den.

Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini dili döndüğünce anlatmaya çalışıyordu.

"ABD'nin Türkiye'ye Batı yanlısı bir müttefik olarak ihtiyacı var. Erdoğan bunun tam tersini yapıyor" diye de ağlıyordu. Elemanın adı John Bolton'du. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanıydı. Fetöcülerle birlikte Türk Demokrasi Vakfı'nı kurmuştu. Demokrasiden bahseden bu şeref yoksunu aradan yıllar geçtikten sonra önceki gün ilginç bir açıklama yaptı. CNN'e çıktı "Başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biriyim" dedi. Seçilmişleri indirmek için kendini yırttığını açıkladı.

Darbeci olduğunu ilan etti.

Bu ülkede bu itirafları görmeyenler, duymayanlar, sağır takılanlar, 15 Temmuz'a "Tiyatro" diyenler, herkesle helalleşeceğini söyleyenler, cezaevlerinde darbecileri ziyaret eden siyasiler şunu unutmasın. Darbeci alçak John Bolton "Biz yaptık. Planlar bize ait" diyor açık açık. FETÖ CIA'nın zavallı, kullanışlı bir elemanıdır. Darbeyi yapan FETÖ değil CIA'dır, Siyonizm ödülü alan JOHNLAR'dır. Patron onlardır.

Kimlerin tanklar arasından yol verilerek geçirileceğine, kimlere vurulmak üzere suikast timleri gönderileceğine onlar karar verir. Bu millet 15 Temmuz'u ve arkasındaki JOHNLARI asla unutmayacaktır. 250 şehidimiz ve binlerce yaralımız aşkına Johnların maşaları ile asla helalleşmeyecektir.

15 Temmuz'un planlayıcılarından biri olarak ortaya zıpçıktı gibi fırlayan ve "Ben yaptım" diyen Bolton'u duymayanların başına JOHN kadar taş düşsün. Ne diyelim?