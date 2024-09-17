Narin Güran cinayetinde son durum ne? Karar aile meclisinde mi çıktı? Kara kutu yenge mi?

YENGE HEDİYE İLE NE KONUŞTULAR?

3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine iki kez geldiği ortaya çıktı. 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Hediye Güran'ın kocası amca Fuat Güran'ın gizlice jandarmanın konuşmalarını dinlediği ve olay günü yaptığı whatsapp görüşme kayıtlarını sildiği de tutuanaklara girdi. Salim Güran'a sorgusunda 26 Temmuz 2024 günü saat 13.22'de Hediye Güran ile yaptığı telefon görüşmesi soruldu. Salim Güran "Ben aramadım, çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem" demişti.

Anne Yüksel Güran ise ifadesinde Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine geldiğini anlatmıştı. Anne Güran "Ben çok yorulmuştum, Narin gittikten sonra uyudum. Muhammed uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı. Bana "Hediye yenge elbiselerimizi getirdi" dedi. Ben de ona "Neden beni uyandırmadın" dedim. O da 'Yenge bırakmadı' dedi. Sonra Hediye geldi. Hediye dönüşte bana kendisine ait su dinamonun şalteri kapattığını söyledi. İlk geldiğinde dinamonun şalteri açıp, ikinci gelişinde şalteri kapatmıştı. Hediye ikinci gelişinde Enes uyuyordu. Hediye'nin evime ilk gelip beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında bulunmaktadır" dedi.

Soruşturmayı yürüten birimlerin yenge Hediye'nin Narin'in Kuran kursundan döndüğü saatlerde Narin'i görmüş olabileceğini, burada yaşananlara tanık olduğu ihtimali üzerinde duruyor.