Narin Güran cinayetinde son durum ne? Karar aile meclisinde mi çıktı? Kara kutu yenge mi?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ckaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları 19 gün devam etmiş, küçük kızın cansız bedeni mahalle yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
Jandarma ekiplerinin küçük Narin'in cansız bedenini bulduğu anın fotoğraflarına ulaşıldı.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri daha önce iki kez aramaların yapıldığı Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaştığı, zanlı Nevzat Bahtiyar'ın derenin toprak ile birleştiği kısımda kayanın altına sıkıştırdığı Narin'in bedeninin bulunduğu çuvalı üzerine kapatacak 40-50 cm çaplarındaki kaya parçalarıyla kapattığı belirlendi.
Nevzat Bahtiyar'ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafeyi, muhabir, otomobille 7 dakikada katetti. Narin'in en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, Nevzat Bahtiyar'ın aracının da dere kenarına geliş saatinin 15.40 olarak tespit edildiği göz önünde bulundurulduğunda, yolda harcanan zaman çıkarıldığında kalan 18 dakikadaki sır perdesi aralanmayı bekliyor.
Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık talebiyle adliyeye sevk edildi.
Narin cinayeti bir ayını doldurmak üzereyken ne öldüren ne azmettiren hiçbir bulgu kesinleşmedi. Her gün yeni bir ifade çıkmasına rağmen gerçek gizliliğini koruyor. İşte tüm yaşananlar....
Hürriyet'in haberine göre; 20 Ağustos Salı günü eve gelen Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksei Güran ve diger amcaların dan birinin eşinin dahil olduğu üçlü ilişkiyi gördüğü senaryo üzerinde durulduğu öğrenildi.
Bu olayın ardında evde kısa süreli bir panik yaşandığı düşünülüyor. Salim Güran'ın Narin'in herkese anlatabileceği gerekçesiyle öldürülmesine karar verdiği baskı ve tehditle kararını herkese kabul ettirdiği ve cinayet planını aynı gün hazırlandığı da iddia edilenler arasında.
Güran'ın 21 Agustos Çarşamba günü ögleden sonra Kur'an kursu için gittiği camiden dönünce cinayet planı uygulamaya koyduğu ileri sürülüyor. Salim Güran'ın merkezinde olduğu bir organizasyonla Narin ahira götürülerek katledildi. Soğukkanlılıkla işlenen cinayetin ardından cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi süreci başlatıldı. Bu sürecte bütün aile çeşitli roller üstlendi.
3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine iki kez geldiği ortaya çıktı. 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Hediye Güran'ın kocası amca Fuat Güran'ın gizlice jandarmanın konuşmalarını dinlediği ve olay günü yaptığı whatsapp görüşme kayıtlarını sildiği de tutuanaklara girdi. Salim Güran'a sorgusunda 26 Temmuz 2024 günü saat 13.22'de Hediye Güran ile yaptığı telefon görüşmesi soruldu. Salim Güran "Ben aramadım, çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem" demişti.
Anne Yüksel Güran ise ifadesinde Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine geldiğini anlatmıştı. Anne Güran "Ben çok yorulmuştum, Narin gittikten sonra uyudum. Muhammed uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı. Bana "Hediye yenge elbiselerimizi getirdi" dedi. Ben de ona "Neden beni uyandırmadın" dedim. O da 'Yenge bırakmadı' dedi. Sonra Hediye geldi. Hediye dönüşte bana kendisine ait su dinamonun şalteri kapattığını söyledi. İlk geldiğinde dinamonun şalteri açıp, ikinci gelişinde şalteri kapatmıştı. Hediye ikinci gelişinde Enes uyuyordu. Hediye'nin evime ilk gelip beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında bulunmaktadır" dedi.
Soruşturmayı yürüten birimlerin yenge Hediye'nin Narin'in Kuran kursundan döndüğü saatlerde Narin'i görmüş olabileceğini, burada yaşananlara tanık olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.
SAVCIYA İFADE VERECEK
Güran'ın savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Narin'in cansız bedeninin toprağa verilmesinin ardından, bugün ise mezarı yapıldı.
Diyarbakır Valiliği tarafından Narin'in mezarı yaptırılırken, bölgeye gelenler ise mezarlığa uğramadan dönmüyor.
20 Ağustos'ta evlerinde amcası, annesi ve bir yengesinin dahil olduğu çarpık ilişkiye tanık oldu. O gün öldürülmesine karar verildi. Ertesi gün de cinayet işlendi.