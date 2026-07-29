Türkiye'deki yangınlarda son durum! AFAD açıkladı: Çanakkale, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Muğla...
AFAD, Türkiye'nin farklı noktalarında etkisini sürdüren orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Çanakkale, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Muğla'daki yangınlara 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1.035 kara aracıyla aralıksız müdahale edilirken, çalışmalar Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülüyor.
Çanakkale, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Muğla'daki orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
BALIKESİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit-Altınoluk ile Gömeç ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ayvalık ilçesi Çamoba ve Tıfıllar mahalleleri kırsalında devam eden orman yangını alanlarında incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, yürütülen söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık alanda başlayan yangınlarla ilgili vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te dün öğle saatlerinde yangın başladığını hatırlatan Ustaoğlu, yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildiğini belirtti.
Altınoluk'taki yangının enerjisinin düştüğünü ifade eden Ustaoğlu, gece olması münasebetiyle hava unsurlarının müdahalede bulunamadığını, sabah gün ağarmasıyla birlikte havadan müdahalenin devam edeceğini bildirdi.
Yangınla ilgili gerekli müdahalelerin köylerde yapıldığını dile getiren Vali Ustaoğlu, Gömeç'te başlayan ve kırsalda devam eden yangının Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'ne sirayet etmemesi için itfaiye araçları ve arazözlerle gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.
Ustaoğlu, yangınla mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle devam ettiğini sözlerine ekledi.
MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: "YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA"
Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Gün boyunca havadan ve karadan yürütülen müdahaleler ise gece boyunca da aralıksız devam etti. Yangın söndürme çalışmalarında gün içerisinde 5 yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter görev yaptı. Karadan yürütülen çalışmalarda ise arazözler, su ikmal araçları, iş makineleri ve hizmet araçlarından oluşan 356 araç ile Orman Genel Müdürlüğü, belediyeler, itfaiye, AFAD, polis, jandarma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından toplam bin 140 personel alevlerle mücadele etti. Yangının ilçe merkezine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken, 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi.
Yangının hastane çevresinde oluşturduğu risk nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, vatandaşlara ait yaklaşık 100 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da güvenli alanlara taşındı. İlk belirlemelere göre aralarında harabe yapıların ve ahırların da bulunduğu 55 yapı yangından zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından detaylı şekilde yapılacağı öğrenildi. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Antalya karayolu ise ekiplerin yaptığı değerlendirmenin ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler de sürerken, ilk tespitlere göre yangının orman dışı bir alanda başladığı değerlendiriliyor. Jandarma ve emniyet ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da yaptığı açıklamada "Nem oranlarının yüzde 20'nin altında olduğu, hava sıcaklıklarının yüksek ve rüzgarın şiddetli seyrettiği bu günlerde yangınlar çok hızlı yayılabiliyor. Vatandaşlarımız orman alanlarında kesinlikle ateş yakmasın, izmarit atmasın, mangal ve anız yakmasın. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin arazilerinde mutlaka arazöz bulundurmalarını rica ediyoruz. Yeşil vatan hepimizin. Bir seferberlik ruhuyla bugünleri atlatacağız. Ülkemize ve memleketimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
"YEŞİL VATAN'IMIZI KORUMAK İÇİN HERKES MÜCADELE EDİYOR"
Yangını sabaha kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Akbıyık; "Öncelikle ülkemize ve Muğla'mıza geçmiş olsun. Tarım bakanımız da açıkladı şu anda yangın kısmen kontrol altında ama bir bölümünde de devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana büyük bir mücadele var. Yeşil Vatan'ımızı korumak için herkes mücadele ediyor ve hep birlikte Yeşlil Vatan'ımızı koruyalım. Özellikle Seydikemer tarafı kontrol altında ama dağa doğru devam eden yerler var. İnşallah sabaha kadar kontrol altına alacağız" dedi.
Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtilirken, vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmeleri ve yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.
AFAD'DAN 9 İLDEKİ ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiği aktarıldı.
An itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır. AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."
ÇANAKKALE'DE 4 GÜN ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 Temmuz tarihinden başlayarak 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, bu sebeple belirtilen tarihlerde kent genelinde açık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle ilimiz genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nem değerlerinin etkili olması beklenmektedir. Söz konusu meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle ilimiz genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklanmıştır. Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur" denildi.
YANGIN BÖLGESİNDEKİ HAYVANLAR GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli bölgelere tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Çatak Mahallesi'nde yangından zarar gören hayvan damlarında incelemelerde bulundu.
Risk altındaki büyük ve küçükbaş hayvanlar, canlı hayvan nakil araçlarıyla güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangından zarar gören hayvanlar ise gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edildi.
Ekipler, yangının etkilediği bölgelerde hem hayvanların güvenliğinin sağlanması hem de üreticilerin mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
ALANYA'DAKİ YANGIN SIÇRIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de başlayan orman yangını komşu mahalle olan Fakırcalı'ya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler, yoğun şekilde çalışırken; Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğan, alevlerin mahallenin çevresini sardığını ve bölgenin tamamen tahliye edildiğini söyledi.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise yangına ilişkin şunları dile getirdi:
Sapadere Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangında, Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışıyoruz. Belediyemize ait 8 arazöz, 2 ekskavatör ve çok sayıda personelimiz, söndürme çalışmalarına destek vermek üzere hızla bölgeye sevk edilmiştir. Artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek maddelerin doğaya bırakılmamasını önemle rica ediyorum.
VATANDAŞLAR MÜCADELEYE DAHİL OLDU
Kumluca'daki yangınla mücadele çalışmalarına, vatandaşlar da büyük destek verdi. İş makinelerinin yanı sıra, su dolu tankerlerin olduğu traktörleri yangın bölgesine getiren vatandaşların çabası dikkati çekti. Diğer yandan tedbir amaçlı kapatılan Kemer-Kumluca arasındaki D-400 kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi, telefon altyapıları hasar gördü. Bu nedenle elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, söndürme çalışmalarının yanı sıra hem ekiplerin, hem de vatandaşların yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. Bölge halkı, soğuk su, peynir, ekmek ve kek gibi gıda maddeleri dağıttı. Öte yandan yangın bölgesindeki bazı hayvanlar gönüllülerin desteğiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken, bir kaplumbağa da alevlerin ortasında kalmaktan kurtarıldı.
YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale devam ederken Sarıcaeli köyünde bulunan bir özel yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Tahirbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 4 farklı kuruma ait su ikmal aracı da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
ALANYA'DA ALEVLER YAYILIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nden de korkulan haber geldi. Bölgede seyrek şekilde yer alan yerleşim yerlerini de tehdit eden bir yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
ANTALYA VALİSİ SON DURUMU AKTARDI
Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kentte devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi.
Yangının ilk başladığı noktalardan biri olan Kaş’taki zorlu arazi koşullarına dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, "En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü, artık açıkta bir alev yok, şu anda iyice soğutmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
50 HANE BOŞALTILDI 10 KONUT KULLANILAMAZ HALDE
Kumluca bölgesindeki yangının değişken rüzgar nedeniyle kontrol edilmesinin güçleştiğini belirten Vali Şahin, "Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor; bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bu durum hem personelimizin güvenliği hem de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de konut şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla kullanılamaz hale geldi" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
"HEM EMNİYETİN HEM JANDARMANIN TOMALARI BURADA"
Sahadaki personel ve araç gücüne vurgu yapan Şahin, "Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Jandarma timlerimiz destek veriyor; hem emniyetin hem jandarmanın TOMA'ları da burada. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz ve komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyor" açıklamasında bulundu.
KUMLUCA - KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Güvenlik önlemleri kapsamında ulaşımın durdurulduğunu ifade eden Vali Şahin, "Maalesef Kumluca-Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi. Bölgedeki yaralanma durumlarına da değinen Şahin, "Kumluca’da yaralımız yok çok şükür. Kaş’ta ise 3 orman işletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli şeyler değil. Onun dışında vatandaşlarımızdan veya ekiplerimizden bir can kaybı yaşanmadı" şeklinde konuştu.
"2-3 GÜN DAHA BU HAVA DEVAM EDECEK"
Meteorolojik verilerin riskin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini görüyoruz, önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama bu hava çok kuru ve fırtına seviyesinde, bu da işimizi zorlaştırıyor. Şu ana kadar toplamda 12 yangın çıktı, bunun 10'u söndürüldü. 11. yangın söndürülmek üzere, 12. yani Kumluca’daki bu yangınla mücadelemiz ise sürüyor" ifadeleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
BİR YANGIN HABERİ DE ÇANAKKALE'DEN
Çanakkale'nin merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" dedi.
HASTALARIN TEDBİR AMAÇLI NAKİLLERİ TAMAMLANDI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi’ndeki hastaların tedbir amacıyla çevredeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastaların nakil işlemlerinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
ANTALYA'DA BİR MAHALLEDE TAHLİYE
Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.
EVLER ALEV VE DUMANIN ORTASINDA KALDI
Yazır Mahallesi'nde yaşayanlar ve tatil için gelenler, jandarma ekipleri gözetiminde bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı.
2016'DA YANAN BÖLGENİN YAKININDA
Öte yandan ilçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangının yaklaşık 5 kilometre yakınındaki Erentepe Mahallesi'nde 24 Haziran 2016 tarihinde çıkan yangın, Topbaş ve Belenobası mahallelerini de etkisi altına almış, 10'dan fazla ev ve ahır yanmıştı. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin hektar kızılçam ormanı ve makilik alanın yanı sıra bölgedeki çok sayıda seranın yanı sıra zeytin, portakal ve nar bahçeleri zarar görmüştü. Kumluca- Antalya kara yolunun da trafiğe kapanmasına neden olan yangın 3 gün sonunda söndürülebilmişti.
D-400 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
MUĞLA'DA 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA
A Haber canlı yayınına katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte gün içerisinde 5 yangın çıktığını bildirdi. Seydikemer yangınının kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirten Akbıyık, "Dört yangını kontrol atına aldık." dedi.
741 PERSONEL SAHADA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.
Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.
BAKANLIK AÇIKLADI: 5 UÇAK 18 HELİKOPTER 534 PERSONEL SAHADA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, orman dışı alanda başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangını tamamen kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın bölgesinde 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ile 534 orman personeli görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.
HAVA VE KARA EKİPLERİ SAHADA
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre söndürme çalışmaları hem hava araçlarının hem de kara ekiplerinin koordineli müdahalesiyle devam ediyor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki mücadelesini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın sonrası, Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki zirai alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Sık ormanlık alanda etkili olan alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
"HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR"
Seydikemer Devlet Hastanesi, alevlerin bölgeye çok yakın olması dolayısıyla tahliye ediliyor. Hastanedeki hastalar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin alevlerin hastaneye ulaşmaması için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
43 HANEDE 65 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.
ANTALYA KUMLUCA'DA YANGIN
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI: ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.