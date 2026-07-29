Muğla Antalya ve Çanakkale'de orman yangını! Yollar trafiğe kapatıldı evler tahliye edildi
Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kumluca ilçelerinde ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangın bölgelerinde uçaklar, helikopterler, arazözler ve sayısız iş makineleri mücadeleye dahil olurken, yüzlerce orman personeli görev alıyor. Alevlerin etkili olduğu bölgelerde bazı kara yolları tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaş ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edildi. Valilerden peş peşe açıklamalar gelirken, bölgelerde yoğun çalışmalar sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kumluca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler sık ormanlık alanda etkisini artırırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ALANYA'DAKİ YANGIN SIÇRIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de başlayan orman yangını komşu mahalle olan Fakırcalı'ya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler, yoğun şekilde çalışırken; Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğan, alevlerin mahallenin çevresini sardığını ve bölgenin tamamen tahliye edildiğini söyledi.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise yangına ilişkin şunları dile getirdi:
Sapadere Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangında, Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışıyoruz. Belediyemize ait 8 arazöz, 2 ekskavatör ve çok sayıda personelimiz, söndürme çalışmalarına destek vermek üzere hızla bölgeye sevk edilmiştir. Artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek maddelerin doğaya bırakılmamasını önemle rica ediyorum.
VATANDAŞLAR MÜCADELEYE DAHİL OLDU
Kumluca'daki yangınla mücadele çalışmalarına, vatandaşlar da büyük destek verdi. İş makinelerinin yanı sıra, su dolu tankerlerin olduğu traktörleri yangın bölgesine getiren vatandaşların çabası dikkati çekti. Diğer yandan tedbir amaçlı kapatılan Kemer-Kumluca arasındaki D-400 kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi, telefon altyapıları hasar gördü. Bu nedenle elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, söndürme çalışmalarının yanı sıra hem ekiplerin, hem de vatandaşların yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. Bölge halkı, soğuk su, peynir, ekmek ve kek gibi gıda maddeleri dağıttı. Öte yandan yangın bölgesindeki bazı hayvanlar gönüllülerin desteğiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken, bir kaplumbağa da alevlerin ortasında kalmaktan kurtarıldı.
YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale devam ederken Sarıcaeli köyünde bulunan bir özel yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Tahirbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 4 farklı kuruma ait su ikmal aracı da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
ALANYA'DA ALEVLER YAYILIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nden de korkulan haber geldi. Bölgede seyrek şekilde yer alan yerleşim yerlerini de tehdit eden bir yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
ANTALYA VALİSİ SON DURUMU AKTARDI
Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kentte devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi.
Yangının ilk başladığı noktalardan biri olan Kaş’taki zorlu arazi koşullarına dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, "En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü, artık açıkta bir alev yok, şu anda iyice soğutmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
50 HANE BOŞALTILDI 10 KONUT KULLANILAMAZ HALDE
Kumluca bölgesindeki yangının değişken rüzgar nedeniyle kontrol edilmesinin güçleştiğini belirten Vali Şahin, "Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor; bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bu durum hem personelimizin güvenliği hem de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de konut şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla kullanılamaz hale geldi" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
"HEM EMNİYETİN HEM JANDARMANIN TOMALARI BURADA"
Sahadaki personel ve araç gücüne vurgu yapan Şahin, "Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Jandarma timlerimiz destek veriyor; hem emniyetin hem jandarmanın TOMA'ları da burada. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz ve komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyor" açıklamasında bulundu.
KUMLUCA - KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Güvenlik önlemleri kapsamında ulaşımın durdurulduğunu ifade eden Vali Şahin, "Maalesef Kumluca-Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi. Bölgedeki yaralanma durumlarına da değinen Şahin, "Kumluca’da yaralımız yok çok şükür. Kaş’ta ise 3 orman işletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli şeyler değil. Onun dışında vatandaşlarımızdan veya ekiplerimizden bir can kaybı yaşanmadı" şeklinde konuştu.
"2-3 GÜN DAHA BU HAVA DEVAM EDECEK"
Meteorolojik verilerin riskin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini görüyoruz, önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama bu hava çok kuru ve fırtına seviyesinde, bu da işimizi zorlaştırıyor. Şu ana kadar toplamda 12 yangın çıktı, bunun 10'u söndürüldü. 11. yangın söndürülmek üzere, 12. yani Kumluca’daki bu yangınla mücadelemiz ise sürüyor" ifadeleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
BİR YANGIN HABERİ DE ÇANAKKALE'DEN
Çanakkale'nin merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" dedi.
HASTALARIN TEDBİR AMAÇLI NAKİLLERİ TAMAMLANDI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi’ndeki hastaların tedbir amacıyla çevredeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastaların nakil işlemlerinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
ANTALYA'DA BİR MAHALLEDE TAHLİYE
Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.
EVLER ALEV VE DUMANIN ORTASINDA KALDI
Yazır Mahallesi'nde yaşayanlar ve tatil için gelenler, jandarma ekipleri gözetiminde bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı.
2016'DA YANAN BÖLGENİN YAKININDA
Öte yandan ilçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangının yaklaşık 5 kilometre yakınındaki Erentepe Mahallesi'nde 24 Haziran 2016 tarihinde çıkan yangın, Topbaş ve Belenobası mahallelerini de etkisi altına almış, 10'dan fazla ev ve ahır yanmıştı. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin hektar kızılçam ormanı ve makilik alanın yanı sıra bölgedeki çok sayıda seranın yanı sıra zeytin, portakal ve nar bahçeleri zarar görmüştü. Kumluca- Antalya kara yolunun da trafiğe kapanmasına neden olan yangın 3 gün sonunda söndürülebilmişti.
D-400 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
MUĞLA'DA 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA
A Haber canlı yayınına katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte gün içerisinde 5 yangın çıktığını bildirdi. Seydikemer yangınının kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirten Akbıyık, "Dört yangını kontrol atına aldık." dedi.
741 PERSONEL SAHADA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.
Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.
BAKANLIK AÇIKLADI: 5 UÇAK 18 HELİKOPTER 534 PERSONEL SAHADA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, orman dışı alanda başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangını tamamen kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın bölgesinde 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ile 534 orman personeli görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.
HAVA VE KARA EKİPLERİ SAHADA
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre söndürme çalışmaları hem hava araçlarının hem de kara ekiplerinin koordineli müdahalesiyle devam ediyor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki mücadelesini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın sonrası, Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki zirai alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Sık ormanlık alanda etkili olan alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
"HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR"
Seydikemer Devlet Hastanesi, alevlerin bölgeye çok yakın olması dolayısıyla tahliye ediliyor. Hastanedeki hastalar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin alevlerin hastaneye ulaşmaması için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
ANTALYA KUMLUCA'DA YANGIN
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
43 HANEDE 65 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.
SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI: ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.