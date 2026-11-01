Yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden temin edilen şüpheli kaza tutanakları da araştırmaya dahil edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Kazalara ilişkin fotoğrafların gerçeğe uygun görünmesi için özel olarak düzenlendiği tespit edildi. (Foto: DHA)

ÖRGÜT LİDERİ VE YÖNETİCİLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden aralarında örgüt lideri ve yöneticileri olduğu belirtilen S.A, E.B, B.A. ve M.Y'nin de bulunduğu 21 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurgu trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin edildiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

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