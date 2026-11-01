Batman'da sahte trafik kazasıyla sigorta vurgunu! 41 kaza mercek altında: 21 şüpheli tutuklandı
Batman'da trafik kazalarını kurgulayarak sigorta şirketlerinden haksız tazminat aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 şüpheli trafik kazasını mercek altına alan ekipler, MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve HTS kayıtları üzerinden örgütün izini sürdü. Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Şüphelilerin kazaları gerçekmiş gibi göstermek için fotoğrafları ayrıntılı şekilde kurguladıkları belirlendi.
Batman'da kurgu trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 21 şüpheli tutuklandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 43 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Soruşturma kapsamında, 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazasına ilişkin kayıtlar incelenirken, şüphelilerin sigorta ödemeleri üzerinden örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirildi.
41 TRAFİK KAZASI MERCEK ALTINA ALINDI
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazası incelendi.
Yapılan araştırmalarda kazaların bir kısmının kurgulanmış olabileceği tespit edildi.
Kazaların özellikle kamera kaydı bulunmayan bölgelerde meydana gelmesi, olaylara karışan kişiler arasında sigorta ödemeleriyle bağlantılı para transferlerinin bulunması ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
KAZA FOTOĞRAFLARINI GERÇEKÇİ GÖSTERMEK İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPMIŞLAR
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, kurgulandığı değerlendirilen trafik kazalarına ait fotoğraflar oldu.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, kazaların gerçek olduğuna yönelik izlenim oluşturmak amacıyla fotoğraflar üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptıkları belirlendi.
Bazı tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirildi.
MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, şüphelilerin banka hesap hareketleri ve HTS kayıtları incelemeye alındı.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden temin edilen şüpheli kaza tutanakları da araştırmaya dahil edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
27 EKİM'DE DÜĞMEYE BASILDI: 43 GÖZALTI
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim'de şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
ÖRGÜT LİDERİ VE YÖNETİCİLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 21 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden aralarında örgüt lideri ve yöneticileri olduğu belirtilen S.A, E.B, B.A. ve M.Y'nin de bulunduğu 21 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kurgu trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin edildiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.