Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çalan hırsızın kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırarak bankada arama yaptığı ve elinin boş döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bankayı soymaya çalışan hırsız tutuklandı ÖNCE LAPTOP VE TELEFON ÇALDI

Edinilen bilgilere göre olay, 26 Ekim günü gece saatlerinde yaşandı. M.S. isimli şahıs, önce Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı'nda bulunan telefoncu dükkanının camını taşla kırarak iş yerinden laptop ve cep telefonu çaldı ve ardından Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasını soymak için harekete geçti.

Hırsız, önce telefoncudan telefon ve laptop çaldı. (Foto: İHA) BANKANIN CAMINI KIRDI, ELİ BOŞ DÖNDÜ Bankanın camını kaldırım taşıyla kıran şahıs, bankada aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Aramasına ve çabasına rağmen hırsız, bankadan eli boş döndü.