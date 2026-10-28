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İskenderun'da şoke eden hırsızlık anları kameraya yansıdı: Önce laptop ve telefon çaldı, sonra bankanın camını kırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çalan zanlı, ardından bir kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırarak soygun girişiminde bulundu. Bankada çalacak bir şey bulamayarak eli boş dönen hırsız, polisin operasyonuyla kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

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İskenderun'da şoke eden hırsızlık anları kameraya yansıdı: Önce laptop ve telefon çaldı, sonra bankanın camını kırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çalan hırsızın kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırarak bankada arama yaptığı ve elinin boş döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Oynatma İkonu Bankayı soymaya çalışan hırsız tutuklandı

ÖNCE LAPTOP VE TELEFON ÇALDI
Edinilen bilgilere göre olay, 26 Ekim günü gece saatlerinde yaşandı. M.S. isimli şahıs, önce Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı'nda bulunan telefoncu dükkanının camını taşla kırarak iş yerinden laptop ve cep telefonu çaldı ve ardından Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasını soymak için harekete geçti.

Hırsız, önce telefoncudan telefon ve laptop çaldı. (Foto: İHA)Hırsız, önce telefoncudan telefon ve laptop çaldı. (Foto: İHA)

BANKANIN CAMINI KIRDI, ELİ BOŞ DÖNDÜ

Bankanın camını kaldırım taşıyla kıran şahıs, bankada aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Aramasına ve çabasına rağmen hırsız, bankadan eli boş döndü.

Ardından hırsız, banka camlarını kırarak soygun girişiminde bulundu. (Foto: İHA)Ardından hırsız, banka camlarını kırarak soygun girişiminde bulundu. (Foto: İHA)

Şahsın, telefoncu dükkanında hırsızlık yaptığı anlar ve bankanın camını kırarak çalacak bir şeyler aradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZÜNÜ TİŞÖRTLE KAPATMAYA ÇALIŞTI
Öte yandan, zanlının yüzünü üzerindeki tişörtle kapatmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı.

Hırsız kısa sürede yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Foto: İHA)Hırsız kısa sürede yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Foto: İHA)

Hapis cezasıyla arandığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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