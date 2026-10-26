Su kaynaklarının korunması ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek olası su sıkıntılarının önceden tespit edilmesi açısından barajlardaki doluluk değişimleri yakından takip ediliyor. Baraj doluluk oranlarında yaşanan artış, şehrin günlük su arzına da olumlu yansıyor.

EN YÜKSEK DOLULUK DARLIK, EN DÜŞÜK İSE PABUÇDERE BARAJI'NDA

Megakentteki barajlar arasında doluluk oranı en yüksek nokta yüzde 88,56 ile Darlık Barajı oldu. Darlık'ı yüzde 77,16 ile Ömerli, yüzde 73,98 ile Elmalı ve yüzde 73,37 ile Alibey barajları izledi. Listenin en alt sırasında ise yüzde 2,98 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı ve yüzde 5,08 ile Kazandere Barajı yer aldı.