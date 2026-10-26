Kentin günlük su ihtiyacına rahat nefes aldıran artış: Hangi barajda ne kadar su kaldı?
İstanbul'un günlük su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, olası bir su sıkıntısının önüne geçilmesi açısından yakından takip ediliyor. İSKİ tarafından paylaşılan 26 Ekim 2026 tarihli güncel raporda genel doluluk oranının kritik eşiği aşması kente rahat bir nefes aldırdı. Peki yükseliş ivmesi yakalayan İstanbul barajlarında son tablo nasıl şekillendi, Ömerli, Darlık ve Terkos gibi ana su kaynaklarında ne kadar su kaldı?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 26 Ekim 2026 tarihli güncel baraj verilerini paylaştı. Kentin günlük su ihtiyacının karşılanmasında belirleyici rol oynayan barajlardaki genel doluluk oranı, son ölçümlerle birlikte yüzde 50 sınırını aşarak yüzde 52,77 seviyesine ulaştı.
Su kaynaklarının korunması ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek olası su sıkıntılarının önceden tespit edilmesi açısından barajlardaki doluluk değişimleri yakından takip ediliyor. Baraj doluluk oranlarında yaşanan artış, şehrin günlük su arzına da olumlu yansıyor.
EN YÜKSEK DOLULUK DARLIK, EN DÜŞÜK İSE PABUÇDERE BARAJI'NDA
Megakentteki barajlar arasında doluluk oranı en yüksek nokta yüzde 88,56 ile Darlık Barajı oldu. Darlık'ı yüzde 77,16 ile Ömerli, yüzde 73,98 ile Elmalı ve yüzde 73,37 ile Alibey barajları izledi. Listenin en alt sırasında ise yüzde 2,98 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı ve yüzde 5,08 ile Kazandere Barajı yer aldı.
26 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
Kent genelindeki barajlarda ölçülen güncel doluluk oranları yüksekten düşüğe şu şekilde kaydedildi: