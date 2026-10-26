İki çocuk babası Yalçın Öz ile bir çocuk babası Olgun Yıldız'ın bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanığın, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Kazada ben de ağır yaralandım. Olay günü saat 02.40 sıralarında aracımla Çalı Yolu'nda seyrederken, trafik ışıklarına geldiğimde beyaz bir otomobil sola tali yola dönmek için önüme kırdı. Durmak için frene bastım ama duramadım. Sonra kendimi hastanede buldum. Karşı taraf için çok üzgünüm. Karşı taraf, kaza anında sola dönerken sinyal vermedi. Trafik ışıkları bana sarı yanıp sönüyordu. Kazadan 2 saat önce alkol almıştım. Etkisinin geçtiğini sanıyordum. Araç kullanırken bilinçliydim. Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgünüm."

"Kazadan önce babam beni okula götürüyordu. Her okul çıkışı beni alırdı. Şimdi babamın mezarına gidiyorum. Her derdimi babama anlatıyordum. Ben babasız ne yapacağım? Gülçin abladan sonuna kadar şikayetçiyim."

Babasının kendisini her gün okula götürüp getirdiğini anlatan küçük çocuk, sanık Gülçin Yeni'ye "Gülçin abla" diye hitap etti.

"Öncelikle bu olayı yaşadığım için çok üzgünüm. Doğum günüm nedeniyle Arkadaşım Yağmur Y. ile birlikte bağ evine gitmiştik. Saat 02.00 sıralarında eski eşim aradı ve kızımın hastalandığını söyledi. Bunun üzerine Yağmur ile yola çıktık. Bağ evinde alkol almıştık ama bilincim yerindeydi. Yolda giderken birden önüme çıktılar. Fren sıktım ama duramadım. 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Ölen şahısların aracı birden yola çıktı. Böyle olmasını istemezdim. Kaza nedeniyle ben de ağır yaralandım. 2 kez ameliyat oldum. Ciğerlerim söndü. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkemeden tutukluluğa devam kararı. (Foto: DHA)

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Kazada hayatını kaybeden Yalçın Öz'ün eşi Canan Öz de mahkemede sanığa tepki gösterdi.

Eşinin çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini vurgulayan Öz, sanığın belirttiği hızla kazanın meydana gelip gelmeyeceğinin araştırılmasını istedi.

Canan Öz, duruşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sanık keyfe keder eğleniyordu. Ancak bizimkiler çalışıyordu. Ben de şoförüm. Sanık 70-80 kilometre hızla gittiğini iddia ediyor ya, o hızla bizimkilerin aracını bu kadar sürükleyebilir mi? Benim eşim çok kıymetlidir. İşinde, gücünde bir insandı. Ben şimdi kime soracağım? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Adalete güveniyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim."

Yalçın Öz'ün kızları N.Ö. ve R.R.Ö. de sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.

ARAÇ HASARINI SORAN KİŞİ KİMDİ? TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Duruşmada kazada yaralanan ve Gülçin Yeni'nin yanında bulunan Yağmur Y. de tanık olarak dinlendi.

Yağmur Y., doğum günü kutlaması sırasında alkol aldıklarını doğrulayarak, kazanın otomobilin önlerine çıkması sonucu meydana geldiğini savundu.

Yeni'nin aracının durumunu sorduğu öne sürülen görüntüler hakkında ise sesin kendisine ait olduğunu iddia etti.Yağmur Y., "O Gülçin değildi, bendim. Orada kazayı, ne olduğunu, soruyordum. O sesler bana ait. Orada sağlık ekibinin yanındaki bendim. Başımın altında sarı bir bez vardı. Karanlıkta sanki sarı saçlar gibi görünüyordu. O yüzden Gülçin'e benzetildi. O sözleri ben şokun etkisiyle sordum" dedi.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI Tarafların beyanlarını dinleyen Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kazanın oluşumuna ilişkin teknik incelemelerin yapılmasına karar verdi. Mahkeme, güvenlik kamerası görüntüleri, olay yeri inceleme raporları ve kolluk tutanakları doğrultusunda kusur ve hız tespiti yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Raporda ayrıca sanığın hızı ile tespit edilen alkol seviyesinin kazanın meydana gelmesindeki etkisinin değerlendirilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Gülçin Yeni'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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