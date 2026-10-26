Bursa'daki ölümlü kazada alkollü sürücüye abla diye isyan etti: "Ben babasız ne yapacağım?"
Bursa'da 1.09 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Gülçin Yeni'nin (35) karıştığı kazada hayatını kaybeden güvenlik görevlileri Yalçın Öz (46) ve Olgun Yıldız'ın (47) aileleri mahkemede gözyaşlarına boğuldu. Babasını kaybeden 10 yaşındaki epilepsi hastası E.Y.'nin sanığa "Gülçin abla" diye seslenerek söylediği "Ben babasız ne yapacağım?" sözleri yürekleri dağladı. Kazanın ardından aracının durumunu sorduğu öne sürülen sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis istenirken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alkollü sürücü Gülçin Yeni'nin kullandığı cipin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden iki güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin davada yargılama başladı. İş başında hayatını kaybeden Yalçın Öz ve Olgun Yıldız'ın aileleri, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada sanığın cezalandırılmasını istedi.
Babasını kaybeden 10 yaşındaki E.Y., gözyaşları içinde "Her derdimi babama anlatıyordum. Ben babasız ne yapacağım?" diyerek acısını dile getirdi. Kazada 1.09 promil alkollü olduğu belirlenen ve 22,5 yıla kadar hapsi istenen Gülçin Yeni ise tahliyesini talep etti.
GECE VARDİYASINDA FACİA! İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, 21 Ağustos'ta saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi.
Alaaddinbey Caddesi'ne dönmeye çalışan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Ahıska Caddesi'nde seyreden Gülçin Yeni'nin kullandığı 16 GY 114 plakalı cip çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, cip park halindeki iki araca daha çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile yanındaki Olgun Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cip sürücüsü Gülçin Yeni ile yanındaki arkadaşı Yağmur Y. ise yaralandı.
FABRİKAYI KONTROLE GİDERKEN HAYATLARINI KAYBETTİLER
İki çocuk babası Yalçın Öz ile bir çocuk babası Olgun Yıldız'ın bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi.
İki arkadaşın bağlı oldukları firmanın başka bir fabrikasını kontrole gitmek üzere yola çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.
Öz ve Yıldız'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN ŞAŞIRTAN SAVUNMA: "ETKİSİNİN GEÇTİĞİNİ SANIYORDUM"
Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan Gülçin Yeni, ifadesinde olaydan iki saat önce alkol aldığını kabul etti.
Yeni, kazanın karşı yöndeki otomobilin aniden önüne çıkması nedeniyle meydana geldiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Kazada ben de ağır yaralandım. Olay günü saat 02.40 sıralarında aracımla Çalı Yolu'nda seyrederken, trafik ışıklarına geldiğimde beyaz bir otomobil sola tali yola dönmek için önüme kırdı. Durmak için frene bastım ama duramadım. Sonra kendimi hastanede buldum. Karşı taraf için çok üzgünüm. Karşı taraf, kaza anında sola dönerken sinyal vermedi. Trafik ışıkları bana sarı yanıp sönüyordu. Kazadan 2 saat önce alkol almıştım. Etkisinin geçtiğini sanıyordum. Araç kullanırken bilinçliydim. Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgünüm."
1.09 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI! 22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gülçin Yeni, 11 Eylül'de tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yeni'nin kaza sırasında 1.09 promil alkollü olduğu belirtildi.
Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanığın, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA! ARAÇ HASARINI SORDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Kazanın güvenlik kamerası kayıtları ile olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri de dava dosyasına girdi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Yalçın Öz'ün otomobiliyle dönüş yaptığı sırada Gülçin Yeni'nin kullandığı ciple çarpıştığı görüldü.
Kazanın hemen ardından çekilen cep telefonu görüntülerinde ise yaralı haldeki bir kadının sağlık ekiplerine aracındaki hasarın durumunu sorduğu yer aldı.
Görüntülerde Yeni'nin kazanın ardından cep telefonuyla ilgilendiği de görüldü.
SANIKTAN TAHLİYE TALEBİ: "70-80 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDUM"
Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Gülçin Yeni, hayatını kaybedenlerin eşleri, çocukları, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Savunmasında doğum günü nedeniyle arkadaşı Yağmur Y. ile bağ evine gittiklerini anlatan Yeni, eski eşinin kızlarının hastalandığını bildirmesi üzerine yola çıktıklarını söyledi.
Yeni, mahkemede şu savunmayı yaptı:
"Öncelikle bu olayı yaşadığım için çok üzgünüm. Doğum günüm nedeniyle Arkadaşım Yağmur Y. ile birlikte bağ evine gitmiştik. Saat 02.00 sıralarında eski eşim aradı ve kızımın hastalandığını söyledi. Bunun üzerine Yağmur ile yola çıktık. Bağ evinde alkol almıştık ama bilincim yerindeydi. Yolda giderken birden önüme çıktılar. Fren sıktım ama duramadım. 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Ölen şahısların aracı birden yola çıktı. Böyle olmasını istemezdim. Kaza nedeniyle ben de ağır yaralandım. 2 kez ameliyat oldum. Ciğerlerim söndü. Tahliyemi talep ediyorum."
ACILI EŞTEN TEPKİ: "EŞİM ÖLDÜ, SANIK ARACININ DERDİNE DÜŞTÜ"
Kazada hayatını kaybeden Olgun Yıldız'ın eşi Gülsüm Yıldız, duruşmada gözyaşları içinde sanığın cezalandırılmasını istedi.
Eşinin olay gecesi vardiyada çalıştığını anlatan Gülsüm Yıldız, kazanın ardından sanığın aracının durumuyla ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:
"Eşim kaza yerinde öldü. Ancak sanık olay yerinde aracının derdine düştü. Kayıtlarda sanık hızlı şekilde ilerliyordu. Ben yüce mahkemenin adaletine güveniyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum."
10 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN YÜREK DAĞLAYAN SÖZLER: "BEN BABASIZ NE YAPACAĞIM?"
Duruşmanın en duygusal anları ise Olgun Yıldız'ın 10 yaşındaki epilepsi hastası oğlu E.Y.'nin konuşması sırasında yaşandı.
Babasının kendisini her gün okula götürüp getirdiğini anlatan küçük çocuk, sanık Gülçin Yeni'ye "Gülçin abla" diye hitap etti.
E.Y., gözyaşları içinde şu sözleri söyledi:
"Kazadan önce babam beni okula götürüyordu. Her okul çıkışı beni alırdı. Şimdi babamın mezarına gidiyorum. Her derdimi babama anlatıyordum. Ben babasız ne yapacağım? Gülçin abladan sonuna kadar şikayetçiyim."
"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"
Kazada hayatını kaybeden Yalçın Öz'ün eşi Canan Öz de mahkemede sanığa tepki gösterdi.
Eşinin çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini vurgulayan Öz, sanığın belirttiği hızla kazanın meydana gelip gelmeyeceğinin araştırılmasını istedi.
Canan Öz, duruşmada şu ifadeleri kullandı:
"Sanık keyfe keder eğleniyordu. Ancak bizimkiler çalışıyordu. Ben de şoförüm. Sanık 70-80 kilometre hızla gittiğini iddia ediyor ya, o hızla bizimkilerin aracını bu kadar sürükleyebilir mi? Benim eşim çok kıymetlidir. İşinde, gücünde bir insandı. Ben şimdi kime soracağım? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Adalete güveniyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim."
Yalçın Öz'ün kızları N.Ö. ve R.R.Ö. de sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.
ARAÇ HASARINI SORAN KİŞİ KİMDİ? TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İFADE
Duruşmada kazada yaralanan ve Gülçin Yeni'nin yanında bulunan Yağmur Y. de tanık olarak dinlendi.
Yağmur Y., doğum günü kutlaması sırasında alkol aldıklarını doğrulayarak, kazanın otomobilin önlerine çıkması sonucu meydana geldiğini savundu.
Yeni'nin aracının durumunu sorduğu öne sürülen görüntüler hakkında ise sesin kendisine ait olduğunu iddia etti.Yağmur Y., "O Gülçin değildi, bendim. Orada kazayı, ne olduğunu, soruyordum. O sesler bana ait. Orada sağlık ekibinin yanındaki bendim. Başımın altında sarı bir bez vardı. Karanlıkta sanki sarı saçlar gibi görünüyordu. O yüzden Gülçin'e benzetildi. O sözleri ben şokun etkisiyle sordum" dedi.
MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Tarafların beyanlarını dinleyen Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kazanın oluşumuna ilişkin teknik incelemelerin yapılmasına karar verdi.
Mahkeme, güvenlik kamerası görüntüleri, olay yeri inceleme raporları ve kolluk tutanakları doğrultusunda kusur ve hız tespiti yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.
Raporda ayrıca sanığın hızı ile tespit edilen alkol seviyesinin kazanın meydana gelmesindeki etkisinin değerlendirilmesi talep edildi.
Mahkeme heyeti, sanık Gülçin Yeni'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.