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Ağrı’da pancar yüklü tırla otomobil çarpıştı: Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı’nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Ağrı’da pancar yüklü tırla otomobil çarpıştı: Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

TIR İLE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Dört kişi hayatını kaybetti (Foto: AA)Dört kişi hayatını kaybetti (Foto: AA)

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü M.K. ise yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan tır sürücüsü M.K., Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Simla Öğütcü
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