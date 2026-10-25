Ağrı’da pancar yüklü tırla otomobil çarpıştı: Kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Ağrı’nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
TIR İLE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI
M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü M.K. ise yaralandı.
TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralanan tır sürücüsü M.K., Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam