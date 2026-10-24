Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası açıklarında, 'Elif'im' adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekneden 8 kişiyi sağ olarak kurtarırken, denizde kaybolan doktor için arama çalışması başlattı. Olay, saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 7 erkek 2 çocuk toplam 9 kişinin bulunan Elif'im adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine adrese; 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi. Ekipler, teknede bulunanlardan 6 erkek 2' çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, kontrol ve tedavi amacıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerden birinin iki parmağında kopma meydana geldiği tespit edildi.

Batan teknede 8 kişi kurtarıldı. (Foto: DHA) KAYIP DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye'de Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B.'nin ise denizde kaybolduğu bildirildi. Doktor Şahin B.'yi bulmak için denizden ve havadan başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.