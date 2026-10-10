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Trabzon'da Gülşah Oktay'ı öldüren eski eşiyle ilgili çarpıcı detay! 14 gün önce onu kurtarmış

Trabzon’un Arsin ilçesinde eski eşi Aydın Yediparmak tarafından 7 kurşunla vurularak öldürülen 33 yaşındaki Gülşah Oktay cinayetine ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Olaydan yalnızca 14 gün önce ilaç içerek intihara kalkışan Yediparmak’ın hayatını, eski eşi Oktay’ın sağlık ekiplerine haber vererek kurtardığı öğrenildi. Cinayeti itiraf eden Yediparmak, maddi sıkıntılar ve borç tartışması nedeniyle Gülşah Oktay’ı vurduğunu öne sürerken, olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Trabzon'da Gülşah Oktay'ı öldüren eski eşiyle ilgili çarpıcı detay! 14 gün önce onu kurtarmış

Trabzon'da Gülşah Oktay'ın (33), eski eşi Aydın Yediparmak (51) tarafından sokak ortasında 7 kurşunla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Oktay'ın, olaydan 14 gün önce ilaç içip intihara kalkışan cinayet şüphelisi Yediparmak'ın hayatını kurtardığı belirtildi.

Trabzon'da 33 yaşındaki Gülşah Oktay, eski eşi Aydın Yediparmak tarafından 7 kurşunla öldürüldü. (Foto: DHA)Trabzon'da 33 yaşındaki Gülşah Oktay, eski eşi Aydın Yediparmak tarafından 7 kurşunla öldürüldü. (Foto: DHA)

7 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 6 Ekim saat 15.00 sıralarında Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ile Gülşah Oktay, buluştukları araçta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Aydın Yediparmak, yanındaki tabancayla Gülşah Oktay'a ateş etti.

Yediparmak kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Oktay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Oktay, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Gülşah Oktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Cinayetten 14 gün önce ilaç içerek intihara kalkışan Yediparmak'ın hayatını eski eşi Gülşah Oktay kurtardı. (Foto: DHA)Cinayetten 14 gün önce ilaç içerek intihara kalkışan Yediparmak'ın hayatını eski eşi Gülşah Oktay kurtardı. (Foto: DHA)

14 GÜN ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Maddi sıkıntılar çektiği için 14 gün önce intihara girişiminde bulunan Aydın Yediparmak'ı, eski eşi Gülşah Oktay'ın kurtardığı ortaya çıktı. Evinde 4 tablet ilaç içip fenalaşan Yediparmak'ın yanına giden Oktay'ın, çöp kutusunda boş ilaç kutularını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.

Evinde fenalaşan Yediparmak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yediparmak'ın o gün polise verdiği ifadede, baygın olduğu için telefonu ve kapı zilini duymadığını anlattığı ve kimseden şikayetçi olmadığını ifade ettiği bildirildi.

Aydın Yediparmak, emniyetteki ifadesinde borç tartışmasının ardından eski eşini silahla vurduğunu itiraf etti. (Foto: DHA)Aydın Yediparmak, emniyetteki ifadesinde borç tartışmasının ardından eski eşini silahla vurduğunu itiraf etti. (Foto: DHA)

'İCRADAN KURTULMAK İÇİN ANLAŞMALI BOŞANDIK'

Hakkında 4 ayrı suç kaydı bulunduğu iddia edilen Aydın Yediparmak, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Borcu olduğunu belirten Yediparmak, "Eşimin üzerinde taşınmaz olduğu için icradan kurtulmak amacıyla anlaşmalı boşandık. Boşandıktan sonra Gülşah annesiyle yaşıyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle aramızda tartışmalar çıkıyordu, bana verdiği borç parayı geri istiyordu.

Olay günü yeni doğan çocuğumuzun mamasının bittiğini söyledi ve kimlik işlemleri için buluştuk. Giderken gül alıp koltuğun üstüne koydum. İşlemleri hallettik ve evimin önüne geldik.

Şarjım bittiği için şarj aletini evden aldım. Gülşah bana verdiği borcu sordu, ardından bana 'hırsız' deyip ailemi suçladı. Bunu gururuma yediremedim. Ben de silahımı çekerek ateşledim. Silaha engel olmaya çalıştı, araçtan inip ayağını tutarak yürüyordu. Kendisine yetiştim ve silahı tekrar ateşledim. Yere düşünce silahı bıraktım ve eve çıktım. Olay anlık gelişti, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Gülşah Oktay cinayetinin şüphelisi Aydın Yediparmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Foto: DHA)Gülşah Oktay cinayetinin şüphelisi Aydın Yediparmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Foto: DHA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Yediparmak, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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