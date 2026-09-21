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Ankara'da 3 kişiyi öldüren Kadir Çiçek, polisin "teslim ol" çağrısı sonrası intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı evde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulunan Enes Çalı, kardeşi Mehmet Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak'ın, arkadaşları Kadir Çiçek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Çiçek, olayın ardından aynı sokakta saklandığı binada polisin "teslim ol" çağrısı üzerine başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

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Ankara'da 3 kişiyi öldüren Kadir Çiçek, polisin "teslim ol" çağrısı sonrası intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde 3 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada olayın faili ortaya çıktı.

Enes Çalı (29), kardeşi Mehmet Emre Çalı (28) ve Mehmet Büyükırmak'ın (35), arkadaşları Kadir Çiçek (30) tarafından silahla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Çiçek, aynı sokakta saklandığı binada polis tarafından tespit edildi. Polisin "teslim ol" çağrısının ardından başına dayadığı silahı ateşleyen Çiçek, yaşamına son verdi.

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Ankara'da 2'si kardeş 3 kişi, bir apartman dairesinde öldürülmüş halde bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)Ankara'da 2'si kardeş 3 kişi, bir apartman dairesinde öldürülmüş halde bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

3 ARKADAŞIN CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Kadir Çiçek'in evine giden arkadaşı F.H., kapının açık olduğunu ve içeride yerde hareketsiz yatan 3 kişi bulunduğunu gördü. F.H.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evde bulunan Enes Çalı, kardeşi Mehmet Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede 3 kişinin silahla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da 3 kişiyi öldüren Kadir Çiçek, polisin "teslim ol" çağrısı sonrası intihar etti-3

AYNI SOKAKTA BULUNDU

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, ev sahibi Kadir Çiçek'i bulmak için çalışma başlattı. Kadir Çiçek, sabah saatlerinde 3 kişinin cesedinin bulunduğu evinin yakınındaki aynı sokakta bulunan bir binada tespit edildi.

Çiçek, polisin "teslim ol" çağrısının ardından başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Çiçek'in cesedi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ankara'da 3 kişiyi öldüren Kadir Çiçek, polisin "teslim ol" çağrısı sonrası intihar etti-4

"3 GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUK"

Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Büyükırmak'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Yakınları, Mehmet Büyükırmak'tan 3 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Büyükırmak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Mehmet Emre Çalı ve Enes Çalı kardeşlerin cenazelerinin ise Akyurt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Ankara'da 3 kişiyi öldüren Kadir Çiçek, polisin "teslim ol" çağrısı sonrası intihar etti-5

KADİR ÇİÇEK'İN UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kadir Çiçek'in 3'ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çiçek'in saklandığı binada oturan Y.Y., olayın ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Kapımıza geldi, çakmak istedi. O arada içeriye gitti. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. 3 kişiyi öldürdüm, beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Silah sesleri duyduk. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik."

A.Y. ise olayla ilgili, "Uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi 3 arkadaşını öldürmüş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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