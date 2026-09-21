Büyükırmak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Mehmet Emre Çalı ve Enes Çalı kardeşlerin cenazelerinin ise Akyurt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

KADİR ÇİÇEK'İN UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kadir Çiçek'in 3'ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çiçek'in saklandığı binada oturan Y.Y., olayın ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Kapımıza geldi, çakmak istedi. O arada içeriye gitti. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. 3 kişiyi öldürdüm, beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Silah sesleri duyduk. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik."

A.Y. ise olayla ilgili, "Uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi 3 arkadaşını öldürmüş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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