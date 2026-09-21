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Yenimahalle'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: 3 kişi tabanca ve bıçakla öldürülmüş

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 kişi tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Kavga ve silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Mehmet B., Mehmet Emre Ç. ve kardeşi Enes Ç.’nin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

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Yenimahalle'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: 3 kişi tabanca ve bıçakla öldürülmüş

Olay, akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Daireden kavga silah sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, daire içindeki Mehmet B., Mehmet Emre Ç. ve kardeşi Enes Ç.'yi tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu.

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Ankara'da 2'si kardeş 3 kişi, bir apartman dairesinde öldürülmüş halde bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)Ankara'da 2'si kardeş 3 kişi, bir apartman dairesinde öldürülmüş halde bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Ebru Bektaş
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