Son dönemde anne babalar çocuklarının dikkatlerinin dağıldığından ve odaklanamamalarından şikâyet ediyor. Bu sorunların sebebi tahmin edilenlerden çok farklı olabilir. Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk, bu sorunun çözümü için anne babalara çok önemli bilgiler verdi. Şule Erk şunları söyledi:

"Çocuğum beş dakika bile yerinde duramıyor…","Bir işi bitirmeden diğerine geçiyor…", "Sürekli unutuyor…" Bu cümleler birçok ebeveyn için tanıdık.

Ancak her dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) anlamına gelmez. Bazen çocukların dikkatini bozan şey, onların doğası değil; içinde büyüdükleri yaşam düzenidir.