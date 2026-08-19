Diyarbakır'da kafenin bahçesinde silahlı saldırı: Ağacın arkasında gizlenen saldırgan kameraya yansıdı

AĞAÇ ARKASINDA PUSU Talaytepe Mahallesi'nde bulunan AVM'deki kafenin bahçesinde arkadaşlarıyla oturan M.G., pusu kuran bir saldırganın hedefi oldu. Ağacın arkasına gizlenerek anı kollayan kimliği belirsiz şahıs, silahını çekerek M.G.'ye ateş açtı.

Diyarbakır'da bir şahıs ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

Çevrede büyük paniğe yol açan saldırının ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan M.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıya uğrayan M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.