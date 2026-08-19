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Diyarbakır'da kafenin bahçesinde silahlı saldırı: Ağacın arkasında gizlenen saldırgan kameraya yansıdı

Diyarbakır'da AVM bahçesinde arkadaşlarıyla oturan M.G., ağaç arkasına saklanan bir saldırganın açtığı ateşle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Pusu anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Diyarbakır'da kafenin bahçesinde silahlı saldırı: Ağacın arkasında gizlenen saldırgan kameraya yansıdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde hareketli saatler yaşandı.

AĞAÇ ARKASINDA PUSU
Talaytepe Mahallesi'nde bulunan AVM'deki kafenin bahçesinde arkadaşlarıyla oturan M.G., pusu kuran bir saldırganın hedefi oldu. Ağacın arkasına gizlenerek anı kollayan kimliği belirsiz şahıs, silahını çekerek M.G.'ye ateş açtı.

Video Oynatma İkonu Diyarbakır'da silahlı pusu

Diyarbakır'da bir şahıs ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)Diyarbakır'da bir şahıs ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

Çevrede büyük paniğe yol açan saldırının ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan M.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıya uğrayan M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da kafenin bahçesinde silahlı saldırı: Ağacın arkasında gizlenen saldırgan kameraya yansıdı-3

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırganın ağaç arkasında saklandığı ve ateşi açıp kaçtığı anlar, kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Diyarbakır'da kafenin bahçesinde silahlı saldırı: Ağacın arkasında gizlenen saldırgan kameraya yansıdı-5 Diyarbakır'da kafenin bahçesinde silahlı saldırı: Ağacın arkasında gizlenen saldırgan kameraya yansıdı-6 Diyarbakır'da kafenin bahçesinde silahlı saldırı: Ağacın arkasında gizlenen saldırgan kameraya yansıdı-7
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