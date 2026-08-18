Mahallede ‘Gulyabani’ nöbeti! Gece ortaya çıkıp evleri taşlıyor: 6 aydır yakalanamıyor

Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır devam ettiği belirtilen olaylar nedeniyle vatandaşlar kendi imkanlarıyla nöbet tutmaya başladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan sıra dışı olay mahalle sakinlerinin gecelerini kabusa çevirdi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, gece saatlerinde ortaya çıkarak evlere taş atıyor, vatandaşlara lazer tutuyor ve ardından tarla ile bahçelere girerek izini kaybettiriyor.

Yaklaşık 3 gün önce yaşanan kovalamacada ise şüphelinin kaçarken arkasına dönerek taş attığı ve taşın bir vatandaşın ayağına isabet ederek yaralanmasına neden olduğu iddia edildi.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla taktırdığı güvenlik kameralarının da hedef alındığı öne sürüldü. Şahsın kameralara taş atarak bazılarını devre dışı bıraktığını söyleyen mahalleli, kalabalık gruplar halinde geceleri nöbet tutmasına rağmen sonuç alamadı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre şahıs, gece saatlerinde evlerinde veya bahçelerinde bulunan vatandaşlara taş atıyor ve lazer tutarak rahatsızlık veriyor.

Mahalle sakinleri, geceleri taş atan şahsı yakalamak için nöbet tutuyor.

"KOCAMAN PARKE TAŞLARINI EVLERİN ÜZERİNE ATIYOR"

Mahalle sakini Gurbet Karakuş, son günlerde olayların arttığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"6-7 ay öncesinde gece vakitlerinde geliyordu. Bahçeden geçip çıkıp gidiyordu. Bir şey yapmıyordu. 1 haftadan beri bize taş atıyor, bahçelerimize geliyor, lazer ışığı tutuyor. Biz uyuyamıyoruz, sabaha kadar evlerimiz taşlanıyor."

Kimliği belirsiz şahsın taş ve lazerli eylemleri mahalleyi alarma geçirdi.

Şahsın mahallede sürekli yer değiştirdiğini söyleyen Karakuş, vatandaşların sabaha kadar nöbet tuttuğunu ifade etti.

Karakuş, "Kocaman parke taşlarını evlerin üzerine atıyor. Dün akşam attığı taş komşunun yüzüne gelecekti. Önceki akşam da lazer tutuyordu. Dalga geçiyormuş gibi mısır tarlasının içine giriyor, koştura koştura gidiyor" dedi.

"HERKES ONU BEKLİYOR AMA BİR TÜRLÜ YAKALANAMIYOR"

Mahallede hayatın altüst olduğunu anlatan Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün mahalle halkı burada sabaha kadar. Herkes onu bekliyor ama bir türlü yakalanamıyor nasıl bir şeyse. Gecemiz gündüzümüze karıştı. Geceleri sabah 06.00' ya kadar nöbet tutuyoruz. Sabah uyuyup akşama kadar yatıyoruz. İşine giden dükkanını açamıyor, işine gidemiyor. Herkes bundan bıkkın."

Geceleri evleri taşlayan şahıs mahalleliyi uykusuz bırakıyor.

"GULYABANİ'DEN DAHA BÜYÜK BİR FİLM VAR BURADA"

Mahalleye yaklaşık 2 ay önce taşındığını söyleyen Ateş Aksu da hamile eşi nedeniyle büyük endişe yaşadığını belirtti.

Aksu, "Evde oturuyoruz, etrafta hiç ses yokken camın dibinden 'küt' diye bir ses geliyor. Lazer tutuyor, tavana taş atıyor. Fındık ağaçlarının arasından izleniyoruz. Ben hiçbir şekilde rahat uyuyamıyorum. 5 günden beri dükkanımı açamıyorum. Kendimi geçtim benim eşim hamile. Doğumuna da az kaldı, kendimi mi koruyayım eşimi mi koruyayım" ifadelerini kullandı.

Mahallelinin şahsın peşinden defalarca koştuğunu ancak yakalayamadığını belirten Aksu, "Gulyabani'den daha büyük bir film var burada. Teksas oldu burası. Şahıs geliyor bizimle oynuyor, toplanıp koşuyoruz kaçıyor, 10 dakika sonra diğer komşumuzda, bu sefer de oraya koşuyoruz" diye konuştu.