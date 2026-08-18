Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı: 7 kişi Sahil Güvenlik tarafından emniyete alındı
Çanakkale Boğazı’nda Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içinde 7 kişinin bulunduğu özel tekne için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Tekne, Sahil Güvenlik botuyla yedeklenerek Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi’nde emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişinin bulunduğu özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
MOTOR ARIZASI SONRASI SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI
Olay, 16 Ağustos saat 19.50 sıralarında Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu özel tekne, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda sürüklenmeye başladı.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.
SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ
İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "KB-119" botu sevk edildi. Ekipler, sürüklenen teknenin kurtarılması için çalışma başlattı.
7 KİŞİYLE BİRLİKTE EMNİYETE ALINDI
Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma çalışması sonucunda özel tekne yedeklendi. Tekne, içerisindeki 7 kişiyle birlikte Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürülerek emniyete alındı.