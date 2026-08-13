Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi: İfadesindeki savunma dikkat çekti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe A. (35), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞİZOFRENİ SAVUNMASI



Şüphelinin kimliği çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre şüpheli, herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını ancak daha önce hastanede kendisine şizofreni tanısı konularak rapor verildiğini ve bu nedenle Türk bayrağını ateşe verdiğini öne sürdü.