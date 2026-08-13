Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi: İfadesindeki savunma dikkat çekti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe A. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüphelinin emniyette verdiği ifadeye ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe A. (35), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞİZOFRENİ SAVUNMASI
Şüphelinin kimliği çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre şüpheli, herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını ancak daha önce hastanede kendisine şizofreni tanısı konularak rapor verildiğini ve bu nedenle Türk bayrağını ateşe verdiğini öne sürdü.
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OLAY KURŞUNLU MEYDANI'NDA YAŞANDI
Olay, 11 Ağustos gecesi Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ayşe A., çevreyi kontrol ettikten sonra bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe verdi.
Şüphelinin olayın ardından bölgeden uzaklaştığı belirtildi.
İŞ YERİ SAHİPLERİ SABAH FARK ETTİ
Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen mağaza sahipleri, Türk bayrağının yakıldığını fark etti. İş yeri sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri olay yerine sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelinin Ayşe A. olduğu tespit edildi.
Polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ayşe A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞİZOFRENİ SAVUNMASI
Edinilen bilgiye göre Ayşe A., emniyetteki ifadesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını, ancak daha önce hastanede kendisine şizofreni tanısı konularak rapor verildiğini, bu nedenle Türk bayrağını yaktığını öne sürdü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, şüpheli Ayşe A.'nın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.