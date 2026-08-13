Bursa'nın İnegöl ilçesinde başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 53 yaşındaki esnaf, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ali Enver Y. başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. (Fotoğraflar: İHA)

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Metal işleri firması sahibi Ali Enver Y. (53), yol kenarında başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yaralının yanında bir tabanca bulunduğu öğrenildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ali Enver Y.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ali Enver Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALININ YANINDA BİR TABANCA VARDI

Öte yandan, olay yerinde yaralının yanında bir tabanca bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.