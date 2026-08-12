Yargıtay'dan emsal karar! Gelin "Ne ölüme ne dirime gel" diyen kaynanasının cenazesine gitmedi: Tam kusurlu sayıldı

Ankara'daki çiftin boşanmasındaki Yargıtay kararı dikkat çekiyor. 58 yaşındaki iş insanı N.Y., 2024 yılında annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi S.Y.'ye boşanma davası açtı.

KAYINVALİDE "NE ÖLÜME NE DİRİME GEL" DEDİ

N.Y., dava dilekçesinde eşinin düğünlerde kendisine eşlik etmediğini, cenazelere katılmadığını, son olarak annesinin cenazesinde de yer almamasının kendisi için ağır yük oluşturduğunu belirtti.

S.Y. ise eşini sevdiğini, husumetinin kayınvalidesiyle olduğunu, kayınvalidesinin kendisinden habersiz evine geldiği için tartıştıklarında "Ne ölüme ne dirime gel" dediğini ileri sürdü.

Yargıtay, kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadını tam kusurlu buldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

YARGITAY KADINI TAM KUSURLU BULDU

Ankara Aile Mahkemesi, davalı kadını tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Kararda, "Ne ölüme ne dirime gel" söylemine kızan, bu nedenle eşinin annesinin cenazesine katılmayan davalı kadının, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğu, davacı kocaya atfı kabil bir kusurun varlığının kanıtlanamamış olduğu belirtildi. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FARKLAR

N.Y.'nin avukatı, davalı kadının müvekkilinin annesinin cenazesine katılmamasının bardağı taşıran son damla olduğunu, cenazeden 1 ay sonra davayı açtıklarını söyledi. Avukat ayrıca, taraflar arasında uzun süredir sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle geçimsizlik olduğunu ve gelin-kaynana geriliminin de oluştuğunu söyleyerek, "Daha sonra müvekkilimin annesi vefat etti. Ve karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermiş" dedi.

Evlilikte eşlerin yükümlülüklerine dikkat çeken açıklamada şu cümleler kullanıldı:

"Müvekkil, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, düğünlere eşlik etmediğini, cenazelere katılmadığını, artık annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti. Karşı taraf eşini sevdiğini, husumetin yalnızca kayınvalidesiyle arasında olduğunu söyledi ve davanın reddini talep etti. Ancak tabii ki mahkeme de bunları haklı bulmadı ve kusurlu olduğuna karar vererek boşanmaya karar verdi. Daha sonra üst mahkemelerden de geçerek bu karar kesinleşti."