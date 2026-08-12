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Muğla'da mağaza önündeki Türk bayrağını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği öne sürülen kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Muğla'da mağaza önündeki Türk bayrağını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını ateşe verdiği iddia edilen A.A., polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Şüphelinin Türk bayrağını ateşe verdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. (Fotoğraflar: DHA) Şüphelinin Türk bayrağını ateşe verdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. (Fotoğraflar: DHA)

Video Oynatma İkonu Muğla'da Türk bayrağını ateşe veren kadın yakalandı

ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

Olay, dün gece saatlerinde Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre A.A., çevreyi kontrol ettikten sonra mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe verdi. Şüpheli, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Şüpheli gözaltında. Şüpheli gözaltında.

İŞ YERİ SAHİPLERİ FARK ETTİ

Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen mağaza sahipleri, Türk bayrağının yandığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri sevk edildi.

Muğla'da mağaza önündeki Türk bayrağını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı-4

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Muğla'da mağaza önündeki Türk bayrağını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı-6 Muğla'da mağaza önündeki Türk bayrağını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı-7 Muğla'da mağaza önündeki Türk bayrağını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı-8
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Dilek Demir
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