Muğla'da mağaza önündeki Türk bayrağını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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