Muğla'da mağaza önündeki Türk bayrağını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği öne sürülen kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını ateşe verdiği iddia edilen A.A., polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Muğla'da Türk bayrağını ateşe veren kadın yakalandı
ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ
Olay, dün gece saatlerinde Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre A.A., çevreyi kontrol ettikten sonra mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşe verdi. Şüpheli, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.
İŞ YERİ SAHİPLERİ FARK ETTİ
Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen mağaza sahipleri, Türk bayrağının yandığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri sevk edildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALANDI
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.