Beyoğlu'nda futbol hocası çocukları hedef aldı! 6 çocuğa yönelik istismar davasında skandal mesajlar ortaya çıktı
Beyoğlu'nda futbol eğitimi almak için spor salonuna giden 6 çocuğun, antrenörleri Hüseyin E. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Çocuklardan birinden squat videosu isteyen ve sosyal medya üzerinden uygunsuz mesajlar gönderen Hüseyin E., ailelerin şikâyeti üzerine tutuklandı. Yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda futbol eğitimi için spor salonuna giden çocuklara yönelik cinsel istismar iddiası yargıya taşındı. Piyalepaşa Mahallesi'ndeki spor salonunda futbol eğitmeni olarak görev yapan Hüseyin E.'nin, 14 yaşındaki Ayaz Y.'ye soyunma odasında temas ettiği ve ardından sosyal medya üzerinden "Şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
Ailesinin şikâyetiyle başlayan soruşturmada, eğitmenin 5 farklı çocuğa daha benzer eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Hüseyin E., yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SPOR SALONUNDA ÇOCUKLARA YAKLAŞTI
Ayaz Y. (14), geçtiğimiz yıl İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir spor salonuna futbol eğitimi almak amacıyla yazıldı. Burada futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı.
İddiaya göre Hüseyin E., spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçasına ve göğsüne dokunmaya başladı.
"VİDEO AT! YATAKTA SARILMAK İSTİYORUM"
Temaslarını artırdığı belirtilen Hüseyin E., sosyal medya üzerinden Ayaz Y.'ye "Şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum" şeklinde mesaj gönderdi.
Ayaz Y., kendisine gönderilen mesajı ailesine gösterdi. Bunun üzerine aile, Hüseyin E.'den şikâyetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5 FARKLI ÇOCUK DAHA ŞİKÂYETÇİ OLDU
Soruşturmanın genişletilmesiyle Hüseyin E.'nin 5 farklı çocuk üzerinde benzer eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12) ve Mirza A. (12) isimli çocukların da şüpheli eğitmenin benzer davranışlarına maruz kaldığı belirlendi.
Hüseyin E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
"YATAKTA BOĞUŞURDUK!"
Eren K., savcılıkta verdiği ifadede, yaşadığı bölgedeki spor salonuna yazıldığını ve burada Hüseyin E. ile tanıştığını anlattı.
Eren K., şüpheli hocasının sık sık göğsüne ve kalçasına kıyafetlerinin üzerinden dokunduğunu, bu eylemin 6 kez gerçekleştiğini söyledi.
Şüphelinin kendisinden sosyal medya üzerinden arkası dönük şekilde squat videosu göndermesini istediğini belirten Eren K., Hüseyin E.'nin kendisine "Seninle yatakta boğuşurduk sarılırdık" şeklinde mesaj attığını ifade etti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hüseyin E. hakkında dava açıldı.
Hazırlanan iddianamede, mağdur çocukların verdikleri ifadelerin tutarlı ve güvenilir olduğu, elde edilen deliller doğrultusunda dava açılması için yeterli delil bulunduğu aktarıldı.
Şüpheli Hüseyin E. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından dava açıldı.
22 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur çocuklar ve aileleri katılırken, tutuklu sanık Hüseyin E. de mahkemede hazır bulundu.
Savcı, mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağlayarak Hüseyin E.'yi 22 yıl hapis cezasına çarptırdı.