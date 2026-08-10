Beyoğlu'nda futbol hocası çocukları hedef aldı! 6 çocuğa yönelik istismar davasında skandal mesajlar ortaya çıktı

"YATAKTA BOĞUŞURDUK!"

Eren K., savcılıkta verdiği ifadede, yaşadığı bölgedeki spor salonuna yazıldığını ve burada Hüseyin E. ile tanıştığını anlattı.

Eren K., şüpheli hocasının sık sık göğsüne ve kalçasına kıyafetlerinin üzerinden dokunduğunu, bu eylemin 6 kez gerçekleştiğini söyledi.

Şüphelinin kendisinden sosyal medya üzerinden arkası dönük şekilde squat videosu göndermesini istediğini belirten Eren K., Hüseyin E.'nin kendisine "Seninle yatakta boğuşurduk sarılırdık" şeklinde mesaj attığını ifade etti.