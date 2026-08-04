Sivas'ta otobüs şoförü engelli yolcuları almadı iddiası! "Sadece hakkımı istedim"

Sivas'taki halk otobüsünde gergin anlar yaşandı. Otogar önünden otobüse binen yolculardan beşi görme engelli olduklarını ileri sürüp kart basmadan ve ücret ödemeden ilerledi.

KART BASMADILAR

Sürücü Enver Gökce yolculardan, görme engellilere verilen ücretsiz ulaşım kartlarını cihaza okutmaları gerektiğini söyledi. Yolcular ise kart basmamakta ısrar edince sözlü tartışma yaşandı.

Sivas'ta otobüs şoförü engelli yolcuları araca almadı iddiası. (Fotoğraflar: İHA)

ŞOFÖR LİNÇ EDİLDİ

Yolculardan biri tartışma sonrası, cep telefonu ile çektiği araç içi görüntüsünü sürücünün kendilerini aşağıya indirmek istediği ve hakaret ettiği iddiaları ile paylaştı. Paylaşımın ardından sürücü sosyal medyada linç edildi.

"SADECE HAKKIMI İSTEDİM"

Eleştirilerin hedefi olan otobüs sürücüsü Enver Gökce, iddiaları yalanlayarak, "Akşam saatlerinde otobüse 6 kişi bindi. Yolculardan sadece bir tanesi kartını okuttu. Kalan 5 kişi ise kartını okutmadı. İçlerinden bir kadın, otobüse binerken kartlarını arkadan okutacaklarını söyledi. Ancak buna rağmen hiçbiri kartını okutmadı ve engelli olduklarına dair herhangi bir kart ya da kimlik de göstermedi. Daha sonra otobüsün arka tarafına geçip oturdular. Yaklaşık 10-15 dakika sonra kendilerinden ücret talep ettim. Bana kartlarının olmadığını söylediler. Bunun üzerine ücretlerini ödemelerini istedim ancak ücret ödemeyeceklerini ifade ettiler. Ben de buna tepki gösterdim. Otobüse binen kişiler engelli olduklarını iddia ettiler. Ancak bana bunu gösteren herhangi bir engelli kartı veya kimlik ibraz etmediler. Toplam 6 kişiden sadece biri kartını okuttu. Yaşanan bu olay daha sonra sosyal medyada farklı şekillerde yayıldı. Ben sadece kendi hakkımı değil, otobüsü kullanan yaklaşık 250 kişinin hakkını istedim. Kişilerin engelli olduğunu anlamam mümkün değildi. Çünkü bana herhangi bir kart ya da kimlik göstermediler." dedi.

Öte yandan, ücretsiz ulaşım kartına sahip engelli vatandaşların, halk otobüslerinde kendilerine tanımlı kartı cihaza okutmaları gerektiği aksi halde ücret ödemek zorunda oldukları belirtildi.