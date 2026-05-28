İstanbul trafiğinde bayram sessizliği: Yoğunluk yüzde 1'e düştü

İstanbul’da Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanmadı. Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü. Normal günlerde uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolunda yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü. Şehir dışına çıkan vatandaşlar nedeniyle rahatlayan trafik ve boş kalan yollar havadan görüntülendi.

  • Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 1 olarak ölçüldü.
  • Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu azaldı.
  • Normal günlerde araç yoğunluğuyla bilinen TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ve O-3 bağlantı yolunda yollar büyük ölçüde boş kaldı.
  • Günün her saatinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda trafik akıcı şekilde ilerledi.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde trafik yoğunluğu %1

TEM'DE BAYRAM SESSİZLİĞİ

Normal günlerde araç yoğunluğuyla bilinen TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolundaki sakinlik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu azaldı. Bayramın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren özellikle yoğunluğu ile bilinen noktalarda trafik akıcı şekilde ilerledi.

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 1 olarak ölçüldü.

TRAFİK RAHATLADI

Günün her saatinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolunda yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

BOŞ YOLLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğun 09.00 itibariyle yüzde 1 olarak ölçüldü. Trafiğin sakin olduğu noktalar dron ile havadan görüntülendi.

