43. kattan düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan dosyasında ikinci takipsizlik kararı
Semanur'un ölümüne ilişkin soruşturmada savcılık ikinci kez takipsizlik kararı verdi. Telefondan veri elde edilemezken, tırnaklarda erkek DNA'sına ait profil de bulunamadı.
Ankara Çankaya'da Semanur Arslan (27), 2 yıl önce bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybetti. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Evdeki Ferhat D. ve Ezgi Ö. gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Savcılık, Arslan'ın ölümünde üçüncü kişilerin sorumluluğunu gösteren yeterli bulgu olmadığı gerekçesiyle dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.
Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Arslan'ın olay öncesi taksi çağırması, valizini hazırlaması ve telefonunun tam incelenememesi gibi hususların intihar ihtimaliyle çeliştiğini savunarak karara itiraz etti.
İTİRAZ EDİLECEK
Yeniden yürütülen soruşturmada da telefonlardan somut veri elde edilememesi, tırnaklarında bulunduğu belirtilen erkek DNA'sına dair profilin tespit edilememesi gerekçeleriyle ikinci kez kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ailenin avukatı Ilgın Naz Malkoç Karan, karara itiraz edeceklerini belirtti.
