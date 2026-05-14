Katiller 18 yaşından küçük! Abdülbaki Demirel'in öldüğü bıçaklı kavga kamerada
Büyükçekmece’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olay sonrası kaçan ve yaşlarının 18’den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti.
- Olayda ağır yaralanan Savaş I. ve Abdülbaki Demirel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
- Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve yaşları 18'den küçük olan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Güvenlik kamerası kayıtlarında taraflar arasında çıkan arbede ve Abdülbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar tespit edildi.
Büyükçekmece'de Abdülbaki Demirel (15)'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çıkan arbedede Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.
Olay, 10 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi, diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Abdülbaki Demirel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.