Ümraniye'de grip şikayetiyle tıp merkezine giden genç kadın hayatını kaybetti
Grip şikayetiyle özel tıp merkezine giden Gamze Yıldız, iddiaya göre verilen yanlış serum sonrası hayatını kaybetti
Giriş Tarihi:
İstanbul Ümraniye'de Gamze Yıldız (28), 29 Nisan'da grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu. Burada Yıldız'a iddiaya göre yanlış serum tedavisi uygulandı. Fenalaşan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uygulanan tedavi ile ölüm arasındaki ilişkinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi. Tıp merkezinin faaliyeti durduruldu. Gamze'nin babası Neytullah Yıldız, "Kızım 'İlaçlara karşı alerjim var' diyor, buna rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar" dedi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam