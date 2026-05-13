Göktürk’te feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen iş kadını hayatını kaybetti
Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş kadını Derya Üzüm'e, benziklikten çıkan Umut Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta vuran kadın, hastanede kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı.
Korkunç kaza, cumartesi günü saat 21.15 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde yaşandı. 46 yaşındaki iş kadını Derya Üzüm, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Umut Ç.'nin kullandığı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yaptı.
Kadına çarptı. Yere düşen Derya Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan sürücü, 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Derya Üzüm için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm'ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm'ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam