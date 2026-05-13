CANLI YAYIN
Geri

Göktürk’te feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen iş kadını hayatını kaybetti

Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş kadını Derya Üzüm'e, benziklikten çıkan Umut Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta vuran kadın, hastanede kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Göktürk’te feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen iş kadını hayatını kaybetti
Korkunç kaza, cumartesi günü saat 21.15 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde yaşandı. 46 yaşındaki iş kadını Derya Üzüm, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Umut Ç.'nin kullandığı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yaptı.
Derya Üzüm’ün e-ticaret ve sosyal medya yoluyla lüks ev-dekorasyon ve kozmetik ürünleri sattığı belirlendi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

Kadına çarptı. Yere düşen Derya Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Göktürk’te feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen iş kadını hayatını kaybetti-3

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan sürücü, 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Derya Üzüm için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm'ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm'ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Göktürk’te feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen iş kadını hayatını kaybetti-5 Göktürk’te feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen iş kadını hayatını kaybetti-6 Göktürk’te feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen iş kadını hayatını kaybetti-7
Görüntüler Samsun Havza'dan! Sağanak sele dönüştü: Araçlar ters döndü
SONRAKİ HABER

Samsun'da kare kare felaket görüntüleri
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler