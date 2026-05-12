İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın, gözüne kestirdiği mağazanın önündeki cansız mankenleri adeta kendi gardırobu gibi kullanarak, üzerlerindeki kıyafetleri saniyeler içinde soyup kendi üstüne geçirdi. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. ÖNCE PARDESÜYÜ GİYDİ İlk olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Kasımpaşa Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kadın bir giyim mağazasının önündeki manken üzerinde bulunan kıyafetleri incelemeye başladı. Bir süre mağaza önünde bekleyen şüpheli, manken üzerindeki pardesüyü çıkararak üzerine giydi. Kadın daha sonra giydiği kıyafetle mağaza önünden yürüyerek uzaklaştı.

Beyoğlu’nda bir kadın giyim mağazanın önündeki cansız mankende bulunan kıyafeti üstüne giydi (Görüntüler DHA'dan alınmıştır) AYLAR SONRA YİNE AYNI DÜKKAN İkinci olay ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında aynı mağazada yaşandı. Kadın önce mağaza önündeki mankenlerde bulunan hırkalara baktı. Bir süre sonra yeniden mağaza önüne gelen şüpheli, mankenin üzerindeki hırkayı alarak üzerine giydi. Bir süre mağaza önünde bekleyen kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı.