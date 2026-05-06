İslam dünyasının en önemli dini günlerinden biri olan Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesi milyonlarca vatandaş kurban ibadetine hazırlanırken, vekaletle kurban kesimine ilişkin kurallar da yeniden gündeme geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 18 bin lira, yurt dışında 7 bin lira, Filistin için ise 15 bin lira olarak açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu kaynaklarından derlenen bilgilere göre, vekalet yoluyla kurban kesiminde hem dini usullere hem de organizasyon süreçlerine ilişkin bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerekiyor.
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban kesimi, bayram namazı kılınan yerlerde namazın ardından, bayram namazı kılınmayan bölgelerde ise sabah namazı vaktinin girmesiyle başlayabiliyor.
Hanefi mezhebine göre kurban kesimi bayramın üçüncü günü akşamına kadar sürerken, Şafii mezhebine göre süre dördüncü gün gün batımına kadar devam ediyor.
VEKALET NASIL VERİLİYOR?
Vekaletle kurban kestirmek isteyen kişinin, kesim işlemini gerçekleştirecek kişi ya da kuruma açık şekilde yetki vermesi gerekiyor.
Eğer bir kurum aracılığıyla işlem yapılıyorsa, vekaletin yalnızca kesimi değil; satın alma, dağıtım ve organizasyon süreçlerini de kapsaması gerektiği belirtiliyor.
KURBAN KİMİN ADINA KESİLMELİ?
Kesilecek hayvanın doğrudan vekalet veren kişi adına ve kurban niyetiyle kesilmesi gerekiyor. Kurban ibadetinin geçerli olabilmesi için niyet ve vekalet ilişkisinin açık olması şart görülüyor.
YURT DIŞINDA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?
Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre kurban ibadeti hem yurt içinde hem de yurt dışında yerine getirilebiliyor.
Bununla birlikte, imkan bulunması halinde kurbanın Türkiye'de kesilmesine öncelik verilmesinin daha uygun olduğu ifade ediliyor.
HİSSE SAYISINDA HANGİ KURALLAR GEÇERLİ?
Küçükbaş hayvanlarda ortaklık kabul edilmiyor. Büyükbaş hayvanlarda ise en fazla 7 kişi hissedar olabiliyor.
Bir hisseye birden fazla kişinin ortak edilmesi durumunda kurban ibadetinin geçerli olmayacağına dikkat çekiliyor.
KESİM MASRAFI KURBAN ETİNDEN KARŞILANABİLİR Mİ?
Kesim ücretleri ya da organizasyon giderlerinin kurbanlık hayvanın eti, derisi veya sakatatı üzerinden karşılanmaması gerekiyor.
Bu giderlerin ayrıca ödenmesi gerektiği belirtiliyor.
HİSSEDARLAR BELİRLENMEDEN KESİM YAPILABİLİR Mİ?
Uzmanlara göre büyükbaş kurbanlıklarda hissedarlar netleşmeden toplu kesim yapılması dini açıdan uygun kabul edilmiyor.
Kesim öncesinde her hissedarın belirlenmesi ve en az yedide bir payla kayıt altına alınması gerekiyor.
KURBAN ETİ SATILABİLİR Mİ?
Kurban etlerinin ticari amaçla satılması ya da farklı gelir modellerine dönüştürülmesi doğru bulunmuyor.
Ayrıca vekaletle kurban organizasyonu yapan kuruluşların, süreç daha başlamadan et satışını planlamaması gerektiği vurgulanıyor.
ETLERİN TAMAMI HİSSEDARLARA MI AİT?
Kurban etlerinin tamamının hissedarlara veya onların izin verdiği kişi ve kurumlara ulaştırılması gerekiyor.
Kuruluşların daha fazla hisse toplamak amacıyla fiyatı düşük gösterip kalan maliyeti kendi kaynaklarından karşılamasının da uygun olmadığı ifade ediliyor.
ETLER BİRBİRİNE KARIŞTIRILABİLİR Mİ?
Hissedarlara kendi kurbanlarından pay verilmesi konusunda anlaşma yapıldıysa, etlerin birbirine karıştırılmaması gerekiyor.
Çünkü hisseler doğrudan vekalet veren kişilerin mülkiyetinde kabul ediliyor ve bu mallar üzerindeki tasarruf yetkisi yalnızca sahiplerine ait oluyor.