VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜRECİ HIZLANDIRDI

2020 yılında alınan ihya kararının ardından başlayan süreçte, mülkiyetle ilgili hukuki engellerin aşılmasıyla alan tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 6 ay önce gerçekleştirilen ihale ile caminin yeniden yapım çalışmalarına resmen başlandı.

Yetkililer tarafından yürütülen projede, yapının geçmişte bulunduğu noktada ve eski proje esas alınarak birebir inşa edildiği belirtildi. Şu anda sahada yoğun bir çalışma sürerken, çelik konstrüksiyon sisteminin hızla yükseldiği gözlemleniyor.

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNE AİT ÖNEMLİ BİR ESER

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin kökeni 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Yapı, II. Abdülhamid döneminde 1903 yılında dönemin ünlü İtalyan mimarlarından Romano Dranco tarafından yeniden tasarlanarak bugünkü görünümüne kavuşmuştu.

Art Nouveau üslubuyla dikkat çeken cami, dönemin en gösterişli ibadet yapılarından biri olarak kabul ediliyordu. Zengin süslemeleri nedeniyle Karaköy'ün en dikkat çekici camileri arasında gösterilen yapı, 1958 yılında yıkılmıştı.

"ADETA BİR SANAT ESERİ GİBİYDİ"

Araştırmacı yazar Tolga Saçıkkara, caminin Osmanlı'nın son dönem mimarisini yansıtan önemli eserlerden biri olduğunu belirterek yapının estetik açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti. Saçıkkara'ya göre cami, detaylı süslemeleri ve zarif mimarisiyle adeta bir sanat eserini andırıyordu.

Ayrıca yapının bir dönem Kınalıada'ya taşınmasının planlandığını, ancak nakliye sırasında yaşanan gemi kazası nedeniyle parçalarının büyük bölümünün denize gömüldüğünü aktardı. Günümüze yalnızca küçük bir kısmının ulaşabildiği belirtildi.

HUKUKİ SÜRECİN ARDINDAN YENİDEN İNŞA BAŞLADI

Caminin yeniden ayağa kaldırılması için uzun yıllardır çeşitli girişimlerde bulunuluyordu. Ancak mülkiyetin farklı kurumlar arasında paylaşılmış olması nedeniyle süreç uzadı. Yaklaşık beş yıl süren hukuki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yeniden inşa çalışmalarının önü açılmış oldu.

Bugün ise alanın tamamen Vakıflar'a devredilmesi sayesinde proje tek merkezden yürütülüyor.

HEDEF: RAMAZAN AYINDA İBADETE AÇILMASI

Vakıflardan edinilen bilgilere göre Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin, özgün mimari detayları korunarak tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde tarihi caminin önümüzdeki Ramazan ayında yeniden ibadete açılması bekleniyor.

