2026’nın en iyi 50 plajı listesi: Kaputaş Türkiye'yi temsil ediyor

2026 yılının "Dünyanın En İyi 50 Plajı" listesi açıklandı. Filipinler ve Yunanistan’ın zirveyi paylaştığı bu yılki sıralamada, Türkiye'den listeye girmeyi başaran tek nokta Antalya'daki Kaputaş Plajı oldu.

2026’nın en iyi 50 plajı listesi: Kaputaş Türkiye'yi temsil ediyor
  • Antalya'nın Kaş ve Kalkan ilçeleri arasında bulunan Kaputaş Plajı, dünyanın en iyi 50 plajı listesinde 29. sıraya yerleşti.
  • Listenin zirvesinde Filipinler'in Palawan adasındaki Entalula Plajı yer alırken, ikinci sırayı Yunanistan'ın Kefalonya adasındaki Fteri Plajı aldı.
  • Kaputaş Plajı, turkuaz rengi ve sakin atmosferiyle jüri üyelerinin beğenisini topladı.
  • Uzmanlar, bu başarının Antalya'nın turizm potansiyelini güçlendireceğini belirtti.
  • Listede Avustralya'dan üç, Yunanistan'dan üç, Tayland'dan üç plaj yer aldı.

Kaputaş Plajı, listenin 29'uncu sırasında yer alarak doğal güzelliği, huzurlu ortamı ve eşsiz deniz manzarasıyla jüri üyelerinin beğenisini topladı. Uzmanlara göre bu başarı, Antalya'nın turizm potansiyelini daha da güçlendirirken Türkiye'ye yönelik yabancı turist ilgisinin artmasına da katkı sağlayacak. İşte dünyanın en iyi 50 plajı…

2026’nın en iyi 50 plajı listesi: Kaputaş Türkiye'yi temsil ediyor-2

ZİRVENİN SAHİPLERİ VE KAPUTAŞ'IN BAŞARISI

Dünya genelindeki popüler destinasyonların titizlikle incelendiği bu değerlendirmede, jürinin oylarıyla dünyanın en iyi plajları belirlendi.

Görsel: Fteri Plajı, Yunanistan

Bu yılın kazananları ve öne çıkan detaylar şu şekilde:

1. Sıra (Filipinler): Palawan adasında yer alan Entalula Plajı, listenin zirvesine yerleşerek dünyanın en iyisi seçildi.

2. Sıra (Yunanistan): Masmavi sularıyla ünlü Kefalonya adasındaki Fteri Plajı ikinci sıraya yerleşti.

2026’nın en iyi 50 plajı listesi: Kaputaş Türkiye'yi temsil ediyor-3

Türkiye'nin Gururu: Antalya'nın Kaş ve Kalkan ilçeleri arasında bulunan Kaputaş Plajı, muhteşem turkuaz rengi ve sakin atmosferiyle listeye 29. sıradan giriş yaparak ülkemizi gururlandırdı.

2026’nın en iyi 50 plajı listesi: Kaputaş Türkiye'yi temsil ediyor-4

2026’nın en iyi 50 plajı listesi: Kaputaş Türkiye'yi temsil ediyor-5

DÜNYANIN EN İYİ 50 PLAJI (2026)

Aşağıda 2026 yılının en gözde ve büyüleyici 50 plajının tam listesini bulabilirsiniz:

  1. Entalula Plajı, Filipinler
  2. Fteri Plajı, Yunanistan
  3. Wharton Plajı, Avustralya
  4. Nosy Iranja, Madagaskar
  5. East Beach, Vomo Adası, Fiji
  6. Shoal Bay East, Anguilla
  7. Dhigurah, Maldivler
  8. Playa Balandra, Meksika
  9. Koh Rong, Kamboçya
  10. Donald Duck Bay, Tayland
  11. Cayo de Agua, Venezuela
  12. Cala Macarella, İspanya
  13. One Foot Island, Cook Adaları
  14. Princess Diana Plajı, Barbuda
  15. Turquoise Bay, Avustralya
  16. PK 9 Plajı, Fransız Polinezyası
  17. Grace Bay, Turks ve Caicos
  18. Cala Dei Gabbiani, İtalya
  19. Saadiyat Plajı, Birleşik Arap Emirlikleri
  20. Canto de la Playa, Dominik Cumhuriyeti
  21. Wineglass Bay, Avustralya
  22. Pink Beach, Endonezya
  23. Paradise Plajı, Tayland
  24. Anse Source d'Argent, Seyşeller
  25. Kalanggaman, Filipinler
  26. Seven Mile Beach, Cayman Adaları
  27. Freedom Beach, Tayland
  28. Siesta Beach, ABD
  29. Kaputaş Plajı, Türkiye
  30. Cayo Zapatilla, Panama
  31. The Baths, Britanya Virjin Adaları
  32. Cabo San Juan del Guia, Kolombiya
  33. Baia do Sancho, Brezilya
  34. Porto Katsiki, Yunanistan
  35. Santa Giulia, Fransa
  36. Blue Lagoon, Fiji
  37. Playa Xpu Ha, Meksika
  38. Ofu Plajı, Amerikan Samoası
  39. Playa Cofete, İspanya
  40. Le Morne Plajı, Mauritius
  41. Flamenco Plajı, Porto Riko
  42. Grand Anse, Grenada
  43. Praia da Falésia, Portekiz
  44. Pontal do Atalaia, Brezilya
  45. Boulder Plajı, Güney Afrika
  46. Porto Timoni, Yunanistan
  47. Paje Plajı, Zanzibar
  48. La Pelosa, İtalya
  49. Cas Abao, Curaçao
  50. Keem Plajı, İrlanda

(Worlds 50 Beaches, Takvim Foto Arşiv)

