



VALİ ÜNLÜER: MAALESEF CAN KAYBI VAR



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu can kaybı ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.







Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Can kaybı ve yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kahramanmaraş'a gidiyor.



Adalet Bakanı Akın Gürlek: Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

