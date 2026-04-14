Son dakika: Dün Şanlıurfa bugün Kahramanmaraş! Ayşer Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Şanlırufa'da liseye yapılan silahlı saldırı sonrası Kahramanmaraş'tan korkutan haber geldi. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okula yapılan saldırıda can kaybı olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kahramanmaraş'a gidiyor.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu.

Maraş'ta okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var


Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşer Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VALİ ÜNLÜER: MAALESEF CAN KAYBI VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu can kaybı ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Can kaybı ve yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kahramanmaraş'a gidiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

