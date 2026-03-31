Mardin'de yaşayan Dücane Karadaş (28), eşi H.K.'den (21) boşanmak isteyince Kaymaz ailesiyle aralarında kavga çıktı. Baba Remzi Karadaş (60), 2 yıl önce H.K.'nin amcası Ergin Kaymaz'ı öldürdü.



İki aile arasında kan davası başladı. Remzi Karadaş'ın eşi Aynur Karadaş (55) ile oğlu Dücane Karadaş (28) 2 yıldır sürekli yer değiştirerek saklandı. Peşlerine düşen Kaymaz ailesi, son olarak Batman'da olduklarını öğrendi.



Ergin Kaymaz

Aile meclisinin aldığı kararla, Engin Kaymaz'ın yeğeni M.A.K. (17) Batman'a geldi. Daha önceden tespit edilen eve giden M.A.K., bahçede oturan anne ve oğluna defalarca ateş etti. Saldırıda Aynur Karadaş ile oğlu Dücane Karadaş hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından M.A.K. gözaltına alındı. Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.