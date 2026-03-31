CANLI YAYIN
Geri

Mardin'den Batman'da kanlı takip: 17 yaşındaki tetikçi anne ve oğlunu öldürdü

Aynur Karadaş ve oğlu Dücane Karadaş, 17 yaşındaki M.A.K. tarafından katledildi. Çifte cinayetin kan davası sonucu meydana geldiği belirlendi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Mardin'den Batman'da kanlı takip: 17 yaşındaki tetikçi anne ve oğlunu öldürdü

Mardin'de yaşayan Dücane Karadaş (28), eşi H.K.'den (21) boşanmak isteyince Kaymaz ailesiyle aralarında kavga çıktı. Baba Remzi Karadaş (60), 2 yıl önce H.K.'nin amcası Ergin Kaymaz'ı öldürdü.

İki aile arasında kan davası başladı. Remzi Karadaş'ın eşi Aynur Karadaş (55) ile oğlu Dücane Karadaş (28) 2 yıldır sürekli yer değiştirerek saklandı. Peşlerine düşen Kaymaz ailesi, son olarak Batman'da olduklarını öğrendi.

Ergin Kaymaz (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Aile meclisinin aldığı kararla, Engin Kaymaz'ın yeğeni M.A.K. (17) Batman'a geldi. Daha önceden tespit edilen eve giden M.A.K., bahçede oturan anne ve oğluna defalarca ateş etti. Saldırıda Aynur Karadaş ile oğlu Dücane Karadaş hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından M.A.K. gözaltına alındı. Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

