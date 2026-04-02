Evladım istismara açık I Bipolar hastası Cemile Işık'ın annesinden acı feryat: Kızımı bulun

Adana'da bipolar bozukluk rahatsızlığı bulunan 3 çocuk annesi Cemile Işık (35), Tiktok'ta saatlerce vakit geçirmeye başladı. Evinden kopan Işık, ailesinin baskıları üzerine annesi Hatice Çankurt'un evine döndü.

Adana'da bipolar bozukluk rahatsızlığı bulunan Cemile Işık haziran ayında evden kaçtı ve bir daha dönmedi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Çankurt, kızı için Konya Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesi'nden vasilik kararı çıkarttı ancak hastalığı daha da artan genç kadın, tedavi olmadı.



Engelli raporu çıkartılamadığı için de zorla tedavi ettirilemeyen genç kadın, geçtiğimiz haziranda yeniden evden kaçtı ve bir daha dönmedi. Çocukları ve eşiyle görüşmeyen genç kadının annesi, evladının hayatından endişe ediyor.