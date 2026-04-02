Evladım istismara açık I Bipolar hastası Cemile Işık'ın annesinden acı feryat: Kızımı bulun
Bipolar hastası Cemile Işık, evden kaçtı. Anne Hatice Çankurt, evladının bulunup hastaneye yatırılarak tedavi olmasını istedi. "Kızım Tiktok'a düştü, yuvasını yıktı. İstismara açık" dedi.
Adana'da bipolar bozukluk rahatsızlığı bulunan 3 çocuk annesi Cemile Işık (35), Tiktok'ta saatlerce vakit geçirmeye başladı. Evinden kopan Işık, ailesinin baskıları üzerine annesi Hatice Çankurt'un evine döndü.
Çankurt, kızı için Konya Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesi'nden vasilik kararı çıkarttı ancak hastalığı daha da artan genç kadın, tedavi olmadı.
Engelli raporu çıkartılamadığı için de zorla tedavi ettirilemeyen genç kadın, geçtiğimiz haziranda yeniden evden kaçtı ve bir daha dönmedi. Çocukları ve eşiyle görüşmeyen genç kadının annesi, evladının hayatından endişe ediyor.