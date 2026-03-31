Diyarbakır'da 20 yaşındaki Aleyna Yağar, 20 Mart'ta evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olayı "intihar" diye ihbar eden Cafer Başeğmez'in ifadesi, silahın lavabonun altında saklanmasıyla çürütüldü ve tutuklandı.

"KIZIMA ŞİDDET UYGULADI"



Acılı anne Ziynet Yağar, koruduğu için kızını iki kez İstanbul'daki teyzesine gönderdiğini ancak tehditlerin peşini bırakmadığını böyle anlattı: "Benim bildiğim, 1,5 yıldır artık böyle saplantı haline getirmişti. Yavrum defalarca numarasını iptal etti. Defalarca kaçmaya çalıştı.

Kızıma 15 ay önce darp raporu almıştım. Bu cani kızıma şiddet uygulamıştı. Bu annenin haykırışını duyun, başka anneler yanmasın.

En ağır cezayı alsın."



