İntihar değil cinayet çıktı: Aleyna Yağar'ın katil zanlısı Cafer Başeğmez tutuklandı

Aleyna Yağar, saplantılı sevgilisi Cafer Başeğmez tarafından silahla hayattan koparıldı. Cani adam, tutuklandı. "Bu annenin haykırışını duyun" diyen Ziynet Yağar, "Kızımı o caniden kurtarmak için 2 kez teyzesine gönderdim ama o yine ona ulaşmış" diyerek evladının kurtulamadığını anlattı...

Diyarbakır'da 20 yaşındaki Aleyna Yağar, 20 Mart'ta evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Olayı "intihar" diye ihbar eden Cafer Başeğmez'in ifadesi, silahın lavabonun altında saklanmasıyla çürütüldü ve tutuklandı.

Diyarbakır’da 20 Mart’ta evinde başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Aleyna Yağar’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayı ʺintiharʺ diye ihbar eden Cafer Başeğmez tutuklandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

"KIZIMA ŞİDDET UYGULADI"


Acılı anne Ziynet Yağar, koruduğu için kızını iki kez İstanbul'daki teyzesine gönderdiğini ancak tehditlerin peşini bırakmadığını böyle anlattı: "Benim bildiğim, 1,5 yıldır artık böyle saplantı haline getirmişti. Yavrum defalarca numarasını iptal etti. Defalarca kaçmaya çalıştı.
Kızıma 15 ay önce darp raporu almıştım. Bu cani kızıma şiddet uygulamıştı. Bu annenin haykırışını duyun, başka anneler yanmasın.
En ağır cezayı alsın."

