16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya, ehliyetsiz sürücü Efe Ş.'nin çarpmasıyla hayatını kaybetti... Acılı aileye bu kez de 300 bin liralık kaporta faturası gönderildi.

Zeynep Naz’ın öldüğü kazada vicdanları sızlatan talep: Katil zanlısının ailesi araç hasarını acılı aileden istedi

Bursa'da 9 Ekim 2024'te 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'ya, yaya geçidinden geçerken ehliyetsiz sürücü Efe Ş.'nin kullandığı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan genç kız, 10 gün sonra hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda sürücünün hızının 82,8 km olduğu ve hız sınırını aştığı belirlendi.

Mahkeme Efe Ş.'ye 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Öte yandan sürücünün ailesi, kazada hasar gören araç için 300 bin liralık kaporta masrafını Zeynep Naz'ın ailesinden talep etti. Acılı aile, bu talebe tepki gösterdi.

DEMİR PARÇASININ PEŞİNE DÜŞMÜŞLER

Zeynep Naz Sarıkaya, feci kazada can vermişti. Sürücünün vicdansız ailesi, evlat acısı çeken aileye “tamir faturası” ekledi...

Acılı anne Ümmügülsüm Sarıkaya, "Benim kızımın kafası patlamış, vücudu kırık içinde kalmış. 18 aydır hukuk mücadelesi veriyorum. En sonunda da o çarptıkları aracın hasarının parasını istediler. Sanki Zeynep arabayı parçalayıp, kendisine çarptırtmış gibi davranıyorlar.
Demir parçasının peşine düşmüşler" diyerek isyan etti.

