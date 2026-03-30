Bursa'da 9 Ekim 2024'te 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'ya, yaya geçidinden geçerken ehliyetsiz sürücü Efe Ş.'nin kullandığı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan genç kız, 10 gün sonra hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda sürücünün hızının 82,8 km olduğu ve hız sınırını aştığı belirlendi.

Mahkeme Efe Ş.'ye 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Öte yandan sürücünün ailesi, kazada hasar gören araç için 300 bin liralık kaporta masrafını Zeynep Naz'ın ailesinden talep etti. Acılı aile, bu talebe tepki gösterdi.

Acılı anne Ümmügülsüm Sarıkaya, "Benim kızımın kafası patlamış, vücudu kırık içinde kalmış. 18 aydır hukuk mücadelesi veriyorum. En sonunda da o çarptıkları aracın hasarının parasını istediler. Sanki Zeynep arabayı parçalayıp, kendisine çarptırtmış gibi davranıyorlar.

Demir parçasının peşine düşmüşler" diyerek isyan etti.