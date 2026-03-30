Ankara'da Emel ve Ömer Sümer çiftinin çocukları Merve Sena Sümer, 28 Ekim 2021'de soğuk algınlığı ve öksürük şikayetiyle ailesi tarafından özel bir çocuk sağlığı kliniğine götürüldü.

Burada doktor T.K.D. tarafından antibiyotik iğnesi uygulanan Merve Sena, alerjik reaksiyon nedeniyle baygınlık geçirdi.



Merve Sena Sümer, öksürük şikayetiyle gittiği klinikte iğne sonrası engelli kaldı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

SORUŞTURMA 4,5 YILDIR SÜRÜYOR

Solunumu duran Merve Sena, ambulansla götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale ile hayata döndürüldü ancak bu süreçte beynine oksijen gitmediği için yüzde 98 engelli kalarak, yatağı bağımlı hale geldi. Sümer'in ailesi, gerekli müdahalenin yapılmadığını öne sürerek, ceza dosyasında 4,5 yıldır iddianame hazırlanmadığını belirtti.

