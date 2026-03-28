PEMBE AY GÖKYÜZÜNDE: HANGİ YILDIZLAR EŞLİK EDECEK?

Space'de yer alana göre 2 Nisan akşamı gün batımıyla birlikte doğu ufkuna bakanlar, gökyüzünde etkileyici bir manzaraya tanıklık edecek. Güneş batıda kaybolurken, "Pembe Ay" olarak adlandırılan dolunay doğudan yavaş yavaş yükselerek tüm ihtişamıyla görülebilecek. Ayın hemen solunda Başak takımyıldızı yer alırken, bu takımyıldızın en parlak yıldızı olan Spica da dikkat çekecek.

Başak'ın doğu tarafında ise kırmızı dev yıldız Arcturus parlayacak. Büyük Ayı takımyıldızının simgesi olan Büyük Kepçe yıldız grubu da gökyüzünde kolaylıkla seçilebilecek. Ayın yukarısına doğru bakıldığında, Aslan takımyıldızının başını simgeleyen ve soru işaretini andıran yıldız dizilimi ile parlak Regulus yıldızı görülebilecek.

Gece ilerledikçe gökyüzünün en parlak cismi Jüpiter güneybatıda dikkat çekerken, üzerinde İkizler takımyıldızının Castor ve Pollux yıldızları yer alacak. Orion takımyıldızı ve onun hemen yanında parlayan Sirius da gökyüzü gözlemini zenginleştiren diğer önemli detaylar arasında bulunuyor.

Öte yandan gün batımının hemen ardından batı ufkuna bakanlar, kısa süreliğine Venüs'ü görme fırsatı yakalayabilecek. Ancak gezegen, yaklaşık bir saat içinde gözden kaybolacağı için açık bir görüş açısına sahip bir noktadan izlenmesi öneriliyor.