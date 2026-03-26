Kayseri'de 1.05 promil alkollü sürücü Kadir Efe yönetimindeki otomobil, 19 Mart'ta Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'a (22) çarparak ölümüne yol açtı. Genç kızın aile bireyleri, genç kızın mezarının başında konuştu.

BEYİN CERRAHI OLMANIN HAYALİNİ KURUYORDU

Büşra Mercan, "Bu planlı bir cinayet. Benim kız kardeşimin katili daha öncesinde de alkollü araç kullanırken başka insanları yaralamış. Kardeşimle en son görüştüğümüzde isminin her yerde yazacağı projelerden konuşuyordu. 'Öyle bir şeyler geliştireceğim ki; tüm Türkiye ismimi bilecek, herkese faydalı olacağım' diyordu" dedi.

Yaren'in sınavları nedeniyle bayramı Kayseri'de geçirmeyi planladığı ve Muğla'daki ailesinin yanına gitmediği belirtildi. Baba Mehmet Mercan, "Bayramdan sonra bize gelecekti, biz geldik" dedi.