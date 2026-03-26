Araştırma sonuçları, insanlarla köpekler arasındaki ilişkinin sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre avcı-toplayıcı topluluklar, son buzul çağının erken dönemlerinden itibaren köpekleri besliyor, hatta onlara ritüel cenaze törenleri düzenliyordu. Bu bulgu, köpeklerin evcilleştirilme sürecine dair bilinen tarihleri önemli ölçüde geriye çekiyor.
KÖPEKLERİN KÖKENİ HALA NET DEĞİL
Bilim insanları, köpeklerin muhtemelen iki farklı gri kurt popülasyonunun genetik karışımı sonucu ortaya çıktığını düşünüyor. Buna rağmen, köpeklerin kurtlardan tam olarak ne zaman ayrıldığı konusu hala kesinlik kazanmış değil. Bunun en önemli nedeni ise fosil kalıntılarında köpek ve kurt ayrımının oldukça zor yapılması. Francis Crick Institute'nden genetikçi Pontus Skoglund da bu konunun bilim dünyasında hâlâ "çözülmesi gereken ilgi çekici bir gizem" olduğunu vurguluyor.
KÖPEKLER AVRUPA'YA ERKEN DÖNEMDE ULAŞTI
Nature dergisinde yayımlanan iki ayrı araştırmada, Avrupa'nın farklı bölgelerinden elde edilen 216 köpek ve kurt kalıntısı incelendi. Yapılan genetik analizler, köpeklerin kıta genelindeki yayılım sürecine ışık tuttu. Özellikle İngiltere'nin güneybatısında bulunan ve yaklaşık 14 bin 300 yıl öncesine tarihlenen DNA örnekleri, köpeklerin Avrupa'ya sanılandan çok daha erken ulaştığını ortaya koydu.
İNSAN-KÖPEK İLİŞKİSİNİN TEMELİ NEYDİ?
Araştırmacılar, Buzul Çağı insanlarının köpeklerle kurduğu ilk ilişkinin nedenlerini tam olarak açıklayamasa da bazı güçlü ipuçları bulunuyor. Köpeklerin bakımının maliyetli olması, onların yalnızca evcil bir hayvan değil, aynı zamanda işlevsel bir yardımcı olduğunu düşündürüyor. Uzmanlara göre bu hayvanlar avcılıkta destek sağlıyor ya da koruma amacıyla kullanılıyor olabilir. Bunun yanı sıra, yavru köpeklerle kurulan etkileşimlerin insanlar ve köpekler arasında duygusal bir bağ geliştirmiş olabileceği de değerlendiriliyor.
ARKEOLOJİK BULGULAR BAĞI GÜÇLENDİRİYOR
Bu ilişkinin somut kanıtlarından biri de Türkiye'deki Pınarbaşı kazılarında ortaya çıktı. Burada yavru köpeklerin, insan mezarlarının üzerine gömüldüğü tespit edildi. Bu durum, insanlar ile köpekler arasındaki bağın yalnızca pratik değil, aynı zamanda duygusal ve kültürel bir boyut taşıdığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu keşif, insanlık tarihinin en eski ve en güçlü ilişkilerinden birinin düşündüğümüzden çok daha köklü olduğunu ortaya koyuyor.
