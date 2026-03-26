Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Küresel hava kalitesi raporuna göre 143 ülke ve bölgedeki 9.446 şehrin sadece %14'ü Dünya Sağlık Örgütü'nün PM2.5 sınır değerlerini karşılıyor.

Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti hava kirliliğinin en yoğun olduğu ülkeler arasında yer aldı.

Temiz hava standartlarını karşılayan ülkeler arasında İzlanda, Avustralya, Estonya, Fransa Polinezyası ve Porto Riko bulunuyor.

Hindistan'daki Loni en kirli şehir olurken, Güney Afrika'daki Nieuwoudtville en temiz şehir olarak belirlendi.

İklim değişikliği nedeniyle artan orman yangınları 2025 yılında küresel hava kirliliğinin artmasında önemli rol oynadı.

Görseldeki yer Fransız Polinezyası SINIRLI SAYIDA TEMİZ HAVA BÖLGESİ Raporda, 143 ülke ve bölgedeki toplam 9.446 şehirden elde edilen ölçümler incelendi. Sonuçlara göre, şehirlerin sadece %14'ü Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği PM2.5 (ince partikül madde) sınır değerlerinin altında kaldı. Bu da dünya genelinde hava kirliliğinin yaygın bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor. Temiz hava standartlarını karşılayan sınırlı sayıdaki yerler arasında Fransız Polinezyası, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Barbados, Yeni Kaledonya, İzlanda, Bermuda, Reunion, Andorra, Avustralya, Grenada, Panama ve Estonya yer aldı.