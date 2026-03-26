Nisan dolunayı yaklaşırken gözler bir kez daha gökyüzüne çevrildi. Pembe Ay olarak adlandırılan dolunay, süper ay olmasa da ufka yakın konumdayken oluşan "Ay yanılsaması" nedeniyle olduğundan daha büyük görünecek. Ayın tamamen Güneş ışığıyla aydınlandığı bu anlar, açık bir doğu ufkuna sahip noktalardan ve uygun hava koşullarında en net şekilde izlenebilecek. İşte dolunayın burçlara etkisi ve gözlem yerleri…
DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Pembe Ay 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 05.11'de gökyüzünde en parlak haline ulaşacak.
NEDEN PEMBE AY OLARAK ANILIYOR?
Time and Date'e göre, Nisan ayında gerçekleşen dolunay Kuzey Amerika'da ilkbaharın başında açan ve lavanta-pembe tonlarıyla dikkat çeken floks çiçeklerinden ilhamla "Pembe Ay" olarak adlandırılıyor. Öte yandan Avrupa'daki Kelt toplulukları ise bu dolunayı doğanın uyanışını simgeleyen "tomurcuklanan ay" ya da "yeni tohumlar ayı" olarak isimlendirmiştir.
PEMBE AY GÖKYÜZÜNDE: HANGİ YILDIZLAR EŞLİK EDECEK?
Space'de yer alana göre 2 Nisan akşamı gün batımıyla birlikte doğu ufkuna bakanlar, gökyüzünde etkileyici bir manzaraya tanıklık edecek. Güneş batıda kaybolurken, "Pembe Ay" olarak adlandırılan dolunay doğudan yavaş yavaş yükselerek tüm ihtişamıyla görülebilecek. Ayın hemen solunda Başak takımyıldızı yer alırken, bu takımyıldızın en parlak yıldızı olan Spica da dikkat çekecek.
Başak'ın doğu tarafında ise kırmızı dev yıldız Arcturus parlayacak. Büyük Ayı takımyıldızının simgesi olan Büyük Kepçe yıldız grubu da gökyüzünde kolaylıkla seçilebilecek. Ayın yukarısına doğru bakıldığında, Aslan takımyıldızının başını simgeleyen ve soru işaretini andıran yıldız dizilimi ile parlak Regulus yıldızı görülebilecek.
Gece ilerledikçe gökyüzünün en parlak cismi Jüpiter güneybatıda dikkat çekerken, üzerinde İkizler takımyıldızının Castor ve Pollux yıldızları yer alacak. Orion takımyıldızı ve onun hemen yanında parlayan Sirius da gökyüzü gözlemini zenginleştiren diğer önemli detaylar arasında bulunuyor.
Öte yandan gün batımının hemen ardından batı ufkuna bakanlar, kısa süreliğine Venüs'ü görme fırsatı yakalayabilecek. Ancak gezegen, yaklaşık bir saat içinde gözden kaybolacağı için açık bir görüş açısına sahip bir noktadan izlenmesi öneriliyor.
DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?
Koç: Dolunay karşıt burcunuzda gerçekleşirken, evlilik, uzun soluklu ilişkiler ve açık çatışmalar gündeme gelebilir.
Boğa: İş hayatı, günlük düzen ve sağlık konularında bir sürecin tamamlanması söz konusu. Yeni alışkanlıklar edinmek isteyebilirsiniz.
İkizler: Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili gelişmeler ve yaratıcı çalışmalarınızda sonuç alma zamanı.
Yengeç: Aile, ev ve kariyer arasında denge kurmanız gereken bir dönem. Taşınma ya da ailevi kararlar öne çıkabilir.
Aslan: Yakın çevreniz, kardeşler ve eğitimle ilgili beklediğiniz gelişmeler hız kazanabilir. İletişim trafiğiniz yoğunlaşıyor.
Başak: Maddi konular, gelir-gider dengesi ve kişisel değer algınızla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.
Terazi: Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayat yönünüz, dış görünüşünüz ve hedeflerinizle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir.
Akrep: İçsel dünyanız, bilinçaltınız ve gizli kalan meseleler ön plana çıkıyor. Ruhsal olarak bir arınma sürecine girebilirsiniz.
Yay: Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarınızda hareketlilik var. Bir dostluk testten geçebilir ya da bir hedefiniz somutlaşabilir.
Oğlak: Kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili gelişmeler yaşanabilir. İş hayatında bir sürecin sonuna gelebilir veya yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Kova: Eğitim, hukuk ve uzak yolculuklarla ilgili konular gündemde. Hayata bakış açınızı değiştirecek deneyimler yaşayabilirsiniz.
Balık: Ortak gelirler, borçlar ve duygusal derinlik gerektiren konular öne çıkıyor. Dönüştürücü etkiler hissedebilirsiniz.