Boşanma aşamasındaki eşten akılalmaz olay: Bileziği alıp kaçtı

"ÇIÇEK GÖNDERDİM"

Polis tarafından yakalanan şüphelinin savunması ise şaşkınlık yarattı. Oğuzhan T.'nin, "Çiçek göndermiştim, kontrol etmeye gittim. Eşime sürpriz yaptım" dediği öğrenildi. Şüpheli koca, serbest bırakıldı. Öte yandan Oğuzhan T.'nin poliste 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.



"BİLEZİKLER YOKTU"

Esra Poyraz T., "Kasada bir adet 22 ayar 20 gram yaklaşık 140 bin lira değerinde bileziğimin olmadığını gördüm. Gençler, lütfen hayatınıza alacağınız kişilere dikkat edin. Desteklerinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Esra Poyraz T.'nin kafeteryası, boşanma aşamasında olduğu ve 11 aydır ayrı yaşadığı eşi tarafından soyuldu.

